要求嚴查嚴罰不可鬆懈 莊翠雲視察海關邊境防疫部署

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為加大防堵非洲豬瘟查緝力道，財政部部長莊翠雲27日下午抵達關務署臺北關，視察入境旅客及快遞貨物通關查緝業務，瞭解海關執行邊境防疫部署情形，針對外界關注的電商平臺等高風險貨品也只是關員應嚴格查緝，以高標準、高規格、高警戒嚴謹態度把守國門，嚴查嚴罰，不可鬆懈。

莊翠雲轉達行政院院長卓榮泰指示，要求關員嚴守邊境、持續查緝，落實進口郵包、快遞貨物及高風險地區入境旅客行李百分之百X光儀檢，並提高人工開箱查驗比率。莊翠雲強調，海關應以邊境安全為第一優先，要加大查核力度，強化風險管控，提高高風險旅客行李、郵包及貨物開箱比率，並與各查緝機關通力合作，以最高標準強化邊境管制措施。

關務署說明，海關針對民眾以海運快遞、空運快遞或郵包進口的貨品，無論是否於電商平臺下單購買，均全面X光儀檢，各關並自今年10月24日起，針對自中國大陸、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物、郵包及入境旅客行李加強抽核，提高人工開箱查驗比率，從嚴查核。每週並由主管帶隊執行專案查緝至少2次，並請農業部動植物防疫檢疫署檢疫犬隊配合協查。

經統計，光是10月24至26日，各關人工開箱查驗件數超過4千件，查獲違規豬肉製品4件共6.7公斤，均屬旅客違規攜帶入境，其中2件來自中國大陸，香港及越南各1件，違規攜帶物品為肉粽、月餅及臘腸等。

關務署進一步指出，海關自2023年1月1日至2025年10月26日，已查獲未經檢疫豬肉製品3,422件、3,005公斤，均移送防檢署裁處。該期間查獲旅客2,119件、1,641公斤最多，依動物傳染病防治條例第45條之1規定，最高可處100萬元罰鍰；其次查獲郵包1,087件、825公斤，依規定最高可處100萬元罰鍰；快遞貨物則查獲216件、539公斤，依該條例第41條第1項規定，最高可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，罰責最重。

關務署強調，各關也將於近日邀請相關業者座談，要求業者自律守法並慎選境外合作對象，只要在邊境上查獲違規，海關一定祭出重罰。面對即將到來的「雙11」網路購物高峰期，海關籲請民眾勿自境外購買豬肉製品，以免以身試法，全民攜手共同防疫。

非洲豬瘟 海關 電商

相關新聞

防堵非洲豬瘟...屏東養豬場全國最多 今起第二輪訪視攤商恐放無薪假

台灣爆發首宗非洲豬瘟確診個案，政府昨宣布延長禁運禁宰15天，屏東縣養豬大縣，養豬場全國最多、養豬頭數第二多，農業處表示，...

追非洲豬瘟！中檢今傳豬農父子、獸醫、動保技佐4人 全做手機採證

台中市梧棲區養豬場在21日爆發非洲豬瘟個案，台中地檢署今天以「證人」身分，傳喚陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫、動保處賴姓技佐...

盧秀燕籲未上傳廚餘資料修法定罰則 環境部：可討論

台中市梧棲一養豬場確診非洲豬瘟，而本案例場有使用廚餘養豬，卻未依規定每日上傳蒸煮紀錄，而台中市政府強調，未上傳依規定並沒...

台中案例場清消後仍驗出非洲豬瘟病毒 明下午3點提出完整疫調報告

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院昨宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天至11月7日中午12時。政委陳時中今於非洲豬...

非洲豬瘟衝擊民生！北市逾600豬肉攤暫停營業 議員籲租金減免、補償

受到非洲豬瘟影響，北市多數生鮮豬肉攤商自行停業，議員指出，這些商家無法營業生計恐會有影響，應盡快研擬租金減免及補償方案。...

防堵非洲豬瘟 高市環保局線上監控4家廚餘養豬場蒸煮槽

非洲豬瘟疫情持續緊繃，高雄市政府環保局不敢鬆懈，嚴格監控全市廚餘蒸煮處理狀況，全面防堵病毒入侵，環保局指出，高雄市共有4...

