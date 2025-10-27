中市府規劃12處廚餘掩埋場 議員欲進霧峰場遭拒

快訊

中央社／ 台中27日電

中市府非洲豬瘟防疫規劃12處廚餘掩埋場，包括正運行的霧峰、文山、后里與沙鹿掩埋場，台灣民眾黨籍台中市議員江和樹想進霧峰場一度遭拒；中市府說，防疫期間不開放。

江和樹今天告訴中央社記者，上午到霧峰區掩埋場，關心廚餘去化與環境保護政策執行情況，台中市政府環保局卻以「現場作業危險」為由拒絕，他表達強烈不滿，質疑市府封閉資訊、規避監督，嚴重損害民意代表依法行使職權正當性，「太欺負霧峰人。」

他說，疫情發生後禁廚餘養豬，全市每天約200公噸廚餘無處去化，環保局設多處掩埋點，但以掩埋為主要處置手段，顯然缺乏現代化思維與長遠規劃。彰化縣已採焚燒方式，顯示台中資源再利用與垃圾減量政策明顯落後，應立即檢討，公開掩埋場作業流程與防疫措施，提具體可行長期處理方案。

環保局說，防疫期間各掩埋場不對外開放，將病毒傳播風險降到最低，而掩埋方式是環境部提供的標準處理方法，連同已公布的4處掩埋場，各區清潔隊也有準備掩埋場共12處，以因應未來需求，環保局也會滾動式配合後續作為，朝焚化方式處理方向調整。

非洲豬瘟 廚餘

