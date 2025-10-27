傳中國電商肉製品直送台灣 財部：包裹全數經X光查驗

近日有媒體報導，中國電商平台販售的肉類香腸、豬肉月餅等商品，疑可透過境外包裹直送台灣。財政部關務署今天說明，不論是海空運快遞貨物或郵包，均百分之百實施X光查驗，強力防堵豬肉製品闖關。

媒體報導，中華郵政自8月起承接大量拼多多與淘寶的電商包裹，以海運方式抵達台中、高雄港後，再由郵局人員分送，其中部分貨件疑含肉類製品。

對此，財政部關務署今天發布新聞稿說明，媒體報導的電商平台貨品並非於郵局通關，中華郵政是承接進口海運快遞貨物通關放行後的國內物流運送業務，但不論對海空運快遞貨物或郵包，海關均百分之百實施X光查驗，強力防堵豬肉製品闖關。

關務署強調，為利影像判讀，海運快遞貨物及郵包為逐件通關，並自2022年4月1日起針對一般空運進口快遞貨物，也全面取消併袋通關，僅文件類及電商貨物得有條件少量併袋，並就電商貨物依官方集運、私人集運等集運商進行分級管理及風險控管。

關務署指出，自2018年中國大陸爆發非洲豬瘟疫情後，海關持續以高標準、高規格、高警戒的嚴謹態度把守國門，自2018年1月1日截至今年10月27日止，海關查獲豬肉及含豬肉製品1萬3590件，共2萬2377公斤，均移由農業部動植物防疫檢疫署依動物傳染病防治條例裁罰，全力防堵非洲豬瘟疫情入侵。

關務署表示，為將境外電商納入海關風險管理評估並精確統計分析，目前正規劃推動跨境網購貨物進口簡易申報單均應申報電商平台業者資訊，以提升查緝效能。對於承攬中國集運商貨物的高風險承攬業者及報關業者，海關將加大查核力道。

關務署呼籲，民眾跨境網購絕大多數為生活需要的貨物，但海關仍查獲夾藏肉品案件，請民眾不可心存僥倖，誤觸法網。