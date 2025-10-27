防堵非洲豬瘟...屏東養豬場全國最多 今起第二輪訪視攤商恐放無薪假

台灣爆發首宗非洲豬瘟確診個案，政府昨宣布延長禁運禁宰15天，屏東縣養豬大縣，養豬場全國最多、養豬頭數第二多，農業處表示，第一輪1285場均以訪視完畢，今起展開第二輪豬場健康訪視共310場，健康狀況良好。

屏東縣府農業處指出，防疫工作不停歇，縣內第一輪養豬場1285場皆以訪視完畢，今天展開第二輪疫調，並發放第二輪消毒水，尚無問題。今天第二輪豬場健康訪視共310場，健康狀況皆良好。

農業處表示，畜牧場採樣件數今天新增2場，累計4場。畜牧場自主消毒生物安全1205場次。消毒站化製運輸車消毒車次當天新增41車次，累計226車次；熱區消毒場次當日新增18場次，累計61場次。

衛生局針對相關豬肉通路加強來源稽查，查核累計82家。今天27日環保局針對廚餘再利用的畜牧場第二輪聯合稽查，查核計117場次。化製場斃死豬採樣監測累計採樣頭數14頭。

除加強豬場防疫，屏東縣內埔鄉飼養黑豬逾40年，並創立品牌東寶黑豬肉棧的業者謝旭忠說，飼養黑豬頭數約2000頭，採自產自銷，非洲豬瘟疫情一爆發，冷凍分切豬肉宅配訂單增2成，業績逆勢成長，可能與消費者預期心理有關。

雖然政策從一開始禁運禁宰5天，昨26日又宣布要再延長10天，謝旭忠說，禁宰15天，15天沒有生鮮豬肉分切賣給消費者，流通量變少，庫存量不到七天，七天之後可能會放無薪假，營業額減少，固定支出還是有，對整體未來的營運要做些改變或調整。

謝旭忠飼養黑豬不是餵食廚餘，主要是用農副產品，包括有鰻魚頭，麵包屑，當季生產蔬果，經過高溫蒸煮後餵給豬，也會添加益生菌跟酵素。