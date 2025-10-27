快訊

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

中職／暴力猿變「爆E猿」！魔神樂失5分非責失 平史上最悲情紀錄

川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「1檔股票」盤前大漲逾8%

聽新聞
0:00 / 0:00

防堵非洲豬瘟...屏東養豬場全國最多 今起第二輪訪視攤商恐放無薪假

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台灣爆發首宗非洲豬瘟確診個案，屏東縣養豬大縣，養豬場全國最多、養豬頭數第二多，農業處表示，第一輪1285場均以訪視完畢，今起展開第二輪豬場健康訪視共310場，健康狀況良好。圖／屏東縣政府農業處提供
台灣爆發首宗非洲豬瘟確診個案，屏東縣養豬大縣，養豬場全國最多、養豬頭數第二多，農業處表示，第一輪1285場均以訪視完畢，今起展開第二輪豬場健康訪視共310場，健康狀況良好。圖／屏東縣政府農業處提供

台灣爆發首宗非洲豬瘟確診個案，政府昨宣布延長禁運禁宰15天，屏東縣養豬大縣，養豬場全國最多、養豬頭數第二多，農業處表示，第一輪1285場均以訪視完畢，今起展開第二輪豬場健康訪視共310場，健康狀況良好。

屏東縣府農業處指出，防疫工作不停歇，縣內第一輪養豬場1285場皆以訪視完畢，今天展開第二輪疫調，並發放第二輪消毒水，尚無問題。今天第二輪豬場健康訪視共310場，健康狀況皆良好。

農業處表示，畜牧場採樣件數今天新增2場，累計4場。畜牧場自主消毒生物安全1205場次。消毒站化製運輸車消毒車次當天新增41車次，累計226車次；熱區消毒場次當日新增18場次，累計61場次。

衛生局針對相關豬肉通路加強來源稽查，查核累計82家。今天27日環保局針對廚餘再利用的畜牧場第二輪聯合稽查，查核計117場次。化製場斃死豬採樣監測累計採樣頭數14頭。

除加強豬場防疫，屏東縣內埔鄉飼養黑豬逾40年，並創立品牌東寶黑豬肉棧的業者謝旭忠說，飼養黑豬頭數約2000頭，採自產自銷，非洲豬瘟疫情一爆發，冷凍分切豬肉宅配訂單增2成，業績逆勢成長，可能與消費者預期心理有關。

雖然政策從一開始禁運禁宰5天，昨26日又宣布要再延長10天，謝旭忠說，禁宰15天，15天沒有生鮮豬肉分切賣給消費者，流通量變少，庫存量不到七天，七天之後可能會放無薪假，營業額減少，固定支出還是有，對整體未來的營運要做些改變或調整。

謝旭忠飼養黑豬不是餵食廚餘，主要是用農副產品，包括有鰻魚頭，麵包屑，當季生產蔬果，經過高溫蒸煮後餵給豬，也會添加益生菌跟酵素。

謝旭忠說，面對疫情變化，會全力配合政府防疫政策，堅守生物防治安全，做好嚴格控管，一起防堵非洲豬瘟疫情。

屏東縣持續加強消毒站化製運輸車消毒。圖／屏東縣政府農業處提供
屏東縣持續加強消毒站化製運輸車消毒。圖／屏東縣政府農業處提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

盧秀燕籲未上傳廚餘資料修法定罰則 環境部：可討論

台中案例場清消後仍驗出非洲豬瘟病毒 明下午3點提出完整疫調報告

防堵非洲豬瘟 高市環保局線上監控4家廚餘養豬場蒸煮槽

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

相關新聞

防堵非洲豬瘟...屏東養豬場全國最多 今起第二輪訪視攤商恐放無薪假

台灣爆發首宗非洲豬瘟確診個案，政府昨宣布延長禁運禁宰15天，屏東縣養豬大縣，養豬場全國最多、養豬頭數第二多，農業處表示，...

追非洲豬瘟！中檢今傳豬農父子、獸醫、動保技佐4人 全做手機採證

台中市梧棲區養豬場在21日爆發非洲豬瘟個案，台中地檢署今天以「證人」身分，傳喚陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫、動保處賴姓技佐...

盧秀燕籲未上傳廚餘資料修法定罰則 環境部：可討論

台中市梧棲一養豬場確診非洲豬瘟，而本案例場有使用廚餘養豬，卻未依規定每日上傳蒸煮紀錄，而台中市政府強調，未上傳依規定並沒...

台中案例場清消後仍驗出非洲豬瘟病毒 明下午3點提出完整疫調報告

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院昨宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天至11月7日中午12時。政委陳時中今於非洲豬...

非洲豬瘟衝擊民生！北市逾600豬肉攤暫停營業 議員籲租金減免、補償

受到非洲豬瘟影響，北市多數生鮮豬肉攤商自行停業，議員指出，這些商家無法營業生計恐會有影響，應盡快研擬租金減免及補償方案。...

防堵非洲豬瘟 高市環保局線上監控4家廚餘養豬場蒸煮槽

非洲豬瘟疫情持續緊繃，高雄市政府環保局不敢鬆懈，嚴格監控全市廚餘蒸煮處理狀況，全面防堵病毒入侵，環保局指出，高雄市共有4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。