追非洲豬瘟！中檢今傳豬農父子、獸醫、動保技佐4人 全做手機採證

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市梧棲區一家養豬場死亡豬隻檢出非洲豬瘟，案發後市府進行清消作業。圖／本報資料照
台中市梧棲區一家養豬場死亡豬隻檢出非洲豬瘟，案發後市府進行清消作業。圖／本報資料照

台中市梧棲區養豬場在21日爆發非洲豬瘟個案，台中地檢署今天以「證人」身分，傳喚陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫、動保處賴姓技佐等4人，檢方也在四人同意下，針對四人持有的手基進行數位鑑識、勘驗，另派檢事官前往大安區肉品市場調取資料，陳等4人訊後請回。

台中地檢署偵辦梧棲養豬場非洲豬瘟案，先在22日分他案調查，隔天先傳喚陳姓豬農父子到案，訊後請回後，今再依查明此案有無涉及動物傳染病防治條例、偽造文書等情事，通知陳姓父子、紀姓特約獸醫、中市動保處賴姓技佐等4人到案，檢方將4人列為證人，4人也都同意將手機交由檢方數位鑑識、勘驗，釐清案情，檢察官訊後請回。

台中地檢署另指派重案支援中心檢察事務官，前往大安區肉品市場調取相關資料，清查販售豬隻流向，將就上開事證持續進行勾稽比對，釐清交易脈絡及相關人員關聯，以全面掌握案情發展。

台中地檢署強調，防堵非洲豬瘟疫情為當前防疫重點，對於涉及違法情事，必依法嚴查、從嚴究辦，並將持續與防疫機關密切合作，落實聯防聯查機制，全力防杜疫情擴散，維護畜牧產業穩定與民生安全。

非洲豬瘟衝擊民生！北市逾600豬肉攤暫停營業 議員籲租金減免、補償

受到非洲豬瘟影響，北市多數生鮮豬肉攤商自行停業，議員指出，這些商家無法營業生計恐會有影響，應盡快研擬租金減免及補償方案。...

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

台中市梧棲區養豬場21日爆發非洲豬瘟首例，台中地檢署22日分他案調查，隔日先傳訊陳姓豬農父子到案，訊後請回，今天再傳豬農...

國內爆非洲豬瘟疫情 財長莊翠雲要求海關嚴查嚴罰

為加大防堵非洲豬瘟查緝力道，財政部莊部長翠雲今天下午視察關務署台北關，了解入境旅客及快遞貨物通關查緝業務，並要求關員針對...

盧秀燕籲未上傳廚餘資料修法定罰則 環境部：可討論

台中市梧棲一養豬場確診非洲豬瘟，而本案例場有使用廚餘養豬，卻未依規定每日上傳蒸煮紀錄，而台中市政府強調，未上傳依規定並沒...

台中案例場清消後仍驗出非洲豬瘟病毒 明下午3點提出完整疫調報告

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院昨宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天至11月7日中午12時。政委陳時中今於非洲豬...

