追非洲豬瘟！中檢今傳豬農父子、獸醫、動保技佐4人 全做手機採證

台中市梧棲區養豬場在21日爆發非洲豬瘟個案，台中地檢署今天以「證人」身分，傳喚陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫、動保處賴姓技佐等4人，檢方也在四人同意下，針對四人持有的手基進行數位鑑識、勘驗，另派檢事官前往大安區肉品市場調取資料，陳等4人訊後請回。

台中地檢署偵辦梧棲養豬場非洲豬瘟案，先在22日分他案調查，隔天先傳喚陳姓豬農父子到案，訊後請回後，今再依查明此案有無涉及動物傳染病防治條例、偽造文書等情事，通知陳姓父子、紀姓特約獸醫、中市動保處賴姓技佐等4人到案，檢方將4人列為證人，4人也都同意將手機交由檢方數位鑑識、勘驗，釐清案情，檢察官訊後請回。

台中地檢署另指派重案支援中心檢察事務官，前往大安區肉品市場調取相關資料，清查販售豬隻流向，將就上開事證持續進行勾稽比對，釐清交易脈絡及相關人員關聯，以全面掌握案情發展。

台中地檢署強調，防堵非洲豬瘟疫情為當前防疫重點，對於涉及違法情事，必依法嚴查、從嚴究辦，並將持續與防疫機關密切合作，落實聯防聯查機制，全力防杜疫情擴散，維護畜牧產業穩定與民生安全。