台南養豬場全改餵飼料 廚餘去化量能正常

台南市啟動非洲豬瘟防疫應變作為，全面停止廚餘餵豬，營運中11家列管廚餘養豬場已全數改用飼料；民生廚餘由環保局收運處理，近3天累積處理量395公噸，去化量能正常。

台南市副市長葉澤山今天下午率相關市府團隊說明防疫作為與執行情形表示，目前由警察、環保、教育、農業等單位同步展開查核、疫調與防堵工作，農業局已完成第一輪共完成526場疫調，第二輪疫調已完成111場並持續進行中。

環保局說明，目前禁止廚餘餵豬，已針對現營運中11家列管廚餘養豬場進行嚴格控管，要求業者每天上傳豬舍與廚餘槽空槽照片，確保未再使用廚餘餵豬。

環保局指出，廚餘清運車輛持續依既有路線執行，將廚餘運往指定暫置地點後再進行破碎、脫水及堆肥等後續處理，近3天累計處理量達395公噸，整體去化量能正常，未出現塞車或延宕情形，呼籲市民應從源頭落實，珍惜食材、減少浪費，降低廚餘產生量。

教育局表示，全市共有100間學校由中央廚房供應營養午餐，另有16間學校及10家團膳業者納入統一清運，每天約產生8公噸廚餘，經瀝乾水分後由環保局清潔隊或合格廠商運送至指定地點處理。

教育局強調，為從根本減少廚餘量，持續推動惜食教育，鼓勵學生「夾多少、吃多少」，並透過菜單設計與食材管控，提高餐食精準度。