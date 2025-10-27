快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

台南養豬場全改餵飼料 廚餘去化量能正常

中央社／ 台南27日電

台南市啟動非洲豬瘟防疫應變作為，全面停止廚餘餵豬，營運中11家列管廚餘養豬場已全數改用飼料；民生廚餘由環保局收運處理，近3天累積處理量395公噸，去化量能正常。

台南市副市長葉澤山今天下午率相關市府團隊說明防疫作為與執行情形表示，目前由警察、環保、教育、農業等單位同步展開查核、疫調與防堵工作，農業局已完成第一輪共完成526場疫調，第二輪疫調已完成111場並持續進行中。

環保局說明，目前禁止廚餘餵豬，已針對現營運中11家列管廚餘養豬場進行嚴格控管，要求業者每天上傳豬舍與廚餘槽空槽照片，確保未再使用廚餘餵豬。

環保局指出，廚餘清運車輛持續依既有路線執行，將廚餘運往指定暫置地點後再進行破碎、脫水及堆肥等後續處理，近3天累計處理量達395公噸，整體去化量能正常，未出現塞車或延宕情形，呼籲市民應從源頭落實，珍惜食材、減少浪費，降低廚餘產生量。

教育局表示，全市共有100間學校由中央廚房供應營養午餐，另有16間學校及10家團膳業者納入統一清運，每天約產生8公噸廚餘，經瀝乾水分後由環保局清潔隊或合格廠商運送至指定地點處理。

教育局強調，為從根本減少廚餘量，持續推動惜食教育，鼓勵學生「夾多少、吃多少」，並透過菜單設計與食材管控，提高餐食精準度。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

防堵非洲豬瘟 高市環保局線上監控4家廚餘養豬場蒸煮槽

台中10天增2500噸廚餘 文山掩埋場不符規範「掩埋不能堆肥」

黑水虻吃廚餘、守豬瘟防線 嘉義縣全面禁用廚餘養豬

中市廚餘堆肥作業不符規範 市府同意後續採掩埋處理

相關新聞

追非洲豬瘟！中檢今傳豬農父子、獸醫、動保技佐4人 全做手機採證

台中市梧棲區養豬場在21日爆發非洲豬瘟個案，台中地檢署今天以「證人」身分，傳喚陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫、動保處賴姓技佐...

非洲豬瘟衝擊民生！北市逾600豬肉攤暫停營業 議員籲租金減免、補償

受到非洲豬瘟影響，北市多數生鮮豬肉攤商自行停業，議員指出，這些商家無法營業生計恐會有影響，應盡快研擬租金減免及補償方案。...

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

台中市梧棲區養豬場21日爆發非洲豬瘟首例，台中地檢署22日分他案調查，隔日先傳訊陳姓豬農父子到案，訊後請回，今天再傳豬農...

國內爆非洲豬瘟疫情 財長莊翠雲要求海關嚴查嚴罰

為加大防堵非洲豬瘟查緝力道，財政部莊部長翠雲今天下午視察關務署台北關，了解入境旅客及快遞貨物通關查緝業務，並要求關員針對...

盧秀燕籲未上傳廚餘資料修法定罰則 環境部：可討論

台中市梧棲一養豬場確診非洲豬瘟，而本案例場有使用廚餘養豬，卻未依規定每日上傳蒸煮紀錄，而台中市政府強調，未上傳依規定並沒...

台中案例場清消後仍驗出非洲豬瘟病毒 明下午3點提出完整疫調報告

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院昨宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天至11月7日中午12時。政委陳時中今於非洲豬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。