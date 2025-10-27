非洲豬瘟衝擊民生！北市逾600豬肉攤暫停營業 議員籲租金減免、補償

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
受到非洲豬瘟影響，北市多數生鮮豬肉攤商自行停業，議員指出，這些商家無法營業生計恐會有影響，應盡快研擬租金減免及補償方案。記者林俊良／攝影
受到非洲豬瘟影響，北市多數生鮮豬肉攤商自行停業，議員指出，這些商家無法營業生計恐會有影響，應盡快研擬租金減免及補償方案。秘書長李泰興表示，會請市場處這一兩天盡快給出相對應方案，原則上會給予租金減免。

簡舒培指出，目前公有市場中約有633攤販售生鮮豬肉，其中610攤自行停業，很多攤商都是一個家族一起做生意，停業對於這些業者生計會出現重大問題，而且這些店家僅針對生鮮豬肉，還不包括豬肉製品衍生出的水餃等食品類店家，台東日前已宣布受影響公有市場豬肉攤租金將給予減免，但事發已好幾天北市卻完全未提出相關措施。

簡舒培說，當時新冠疫情發生，市府給予所有攤商全部免租，蔣萬安昨天在臉書發文卻把所有責任推給中央，「現在是台北市長也要換卓榮泰來做嗎？」市場處長黃宏光表示，目前已在研議使用費減免。簡不滿直言，「已經第幾天了？」明年統籌款增加447億，今年也比其他縣市多，北市絕對有能力去幫助這些受影響攤商。

秘書長李泰興表示，會請市場處這一兩天盡快處理，包含租金應該要減免。研考會主委殷瑋隨後也補充，先前開因應會議就已裁示，若攤商受到疫情無法出攤營業，就會先給一個月租金減免。

簡舒培呼籲，除了租金減免外，包含攤商無法做生意，可能對其他業者受到影響，應研議相關的補償制度。

