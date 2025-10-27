台中案例場清消後仍驗出非洲豬瘟病毒 明下午3點提出完整疫調報告

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院昨宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天至11月7日中午12時。政委陳時中今於非洲豬瘟中央災害應變中心指出，梧棲確診養豬場在清消後仍在場內驗出病毒陽性，已要求台中市政府明下午3點之前提出完整的疫調報告。

非洲豬瘟中央災害應變中心今傍晚於農業部防檢署召開記者會，由政委陳時中、農業部長陳駿季共同主持。

陳時中於記者會中指出，由於台中市仍未提出疫調報告，台中市府已請中興大學製作完整疫調表格，今傍晚5點前要提出初步疫調報告，明天下午3點前須提出完整的疫調報告。目前台中市政府已行文初步疫調報告，但防檢署至今尚未收到。

陳時中指出，梧棲案例場消毒過的場域仍驗出病毒陽性，可見消毒在落實上還要更徹底，要求其他關聯養豬場也務必要按照相關流程完整做到，也有給地方SOP來遵守相關步驟，前進應變所也會針對相關數據觀察，有任何異狀就會到現場檢查，但也不排除觀察監測期會有所延長。

此外，今起啟動全國第二輪防疫強化措施，包含執行養豬場分級查訪、強化清消、精準疫調、擴大追查4大面向，實施時間自10月28日至11月1日。

農業部長陳駿季表示，第一輪疫調是要檢視除了台中案例場外，其他是否也有類似案例場，目前病例並沒有往外擴散，這是好的現象，然而整個豬場訪視上還有很多要釐清的地方，因此第二輪便提出精進作為，目標要確保第一輪查訪的場域必須是確認是乾淨的，這樣才有可能在預定時間內解禁。

陳駿季強調，第二輪會針對生物安全比較沒有落實的養豬場，以及關聯場域等加強查訪，也會強制採樣抽檢和加強監控，如果所有作為努力去做，就有機會清零。

經濟部次長江文若表示，政府正準備相關輔導方案協助受影響產業，經濟部則針對傳統市場的豬肉攤商等，輔導措施1周後將擬定出來。