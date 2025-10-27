防堵非洲豬瘟 高市環保局線上監控4家廚餘養豬場蒸煮槽

非洲豬瘟疫情持續緊繃，高雄市政府環保局不敢鬆懈，嚴格監控全市廚餘蒸煮處理狀況，全面防堵病毒入侵，環保局指出，高雄市共有4家廚餘養豬場，分別位於燕巢、路竹及永安區，飼養豬隻共計7354頭，目前疫情期間全面禁止使用廚餘養豬，並啟動每日線上監控及視訊稽查機制，確保各場域依規運作。

環保局說明，為防範疫情擴散，依據中央頒訂「非洲豬瘟疫情期間應變稽查計畫」，每日要求業者上傳蒸煮槽照片與影片，密切掌握槽李是否有廚餘，同時每周至少一次與業者進行視訊連線稽查，若發現影像異常或蒸煮設備未正常運作，會立即通報農業局介入查處，確保疫情防線不出現破口。

環保局指出，疫情爆發前，市區清潔隊收受的家戶廚餘，會依程序公開標售給合格廚餘養豬場。依規定，獲得標案養豬場須具備高溫蒸煮設備，蒸煮槽中心溫度須達90度以上，並持續攪拌至少1小時，確保病原完全滅除，如今在疫情威脅下，中央明令暫停廚餘養豬作業，改由廚餘資源化處理，以降低病毒風險。

高雄市養豬協會理事長王忠禮表示，先前高雄使用廚餘養豬場都是千頭以上規模，廚餘處理量也動輒十幾公噸，為了避免出錯，豬場內蒸煮槽都裝設監視器監控，確保廚餘經過高溫蒸煮過後，才餵豬，他認為台中出事的豬場僅2、300頭，恐是因缺乏監督，沒按部就班，才讓病毒有機會入侵。

王忠禮說，非洲豬瘟病毒傳播力強，即使經高溫烹煮仍有存活風險，若未妥善處理，可能透過廚餘或運輸過程傳播，造成豬隻群聚感染，且非洲豬瘟沒有特效藥，政府應盡快禁用廚餘；他也坦言，非洲豬瘟造成人心惶惶，憂心豬肉遭抵制價格崩盤，強調非洲豬瘟不會傳人，籲消費者勿過度恐慌。