快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

國內爆非洲豬瘟疫情 財長莊翠雲要求海關嚴查嚴罰

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部莊部長翠雲今天下午視察關務署台北關，要求關員以高標準、高規格、高警戒嚴謹態度把守國門，嚴查嚴罰，不可鬆懈。圖／本報資料照片
財政部莊部長翠雲今天下午視察關務署台北關，要求關員以高標準、高規格、高警戒嚴謹態度把守國門，嚴查嚴罰，不可鬆懈。圖／本報資料照片

為加大防堵非洲豬瘟查緝力道，財政部莊部長翠雲今天下午視察關務署台北關，了解入境旅客及快遞貨物通關查緝業務，並要求關員針對外界關注的電商平台等高風險貨品嚴格查緝，以高標準、高規格、高警戒嚴謹態度把守國門，嚴查嚴罰，不可鬆懈。

莊翠雲轉達行政院卓院長榮泰指示，要求關員嚴守邊境、持續查緝，落實進口郵包、快遞貨物及高風險地區入境旅客行李百分之百X光儀檢，並提高人工開箱查驗比率。莊翠雲指示，海關應以邊境安全為第一優先，要加大查核力度，強化風險管控，提高高風險旅客行李、郵包及貨物開箱比率，並與各查緝機關通力合作，以最高標準強化邊境管制措施。

關務署指出，海關針對民眾以海運快遞、空運快遞或郵包進口的貨品，無論是否於電商平台下單購買，均全面X光儀檢，各關並自10月24日起，針對自中國大陸、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物、郵包及入境旅客行李加強抽核，提高人工開箱查驗比率，從嚴查核。每周並由主管帶隊執行專案查緝至少2次，並請農業部防檢署檢疫犬隊配合協查。

關務署說，統計10月24至26日，各關人工開箱查驗件數超過4千件，查獲違規豬肉製品4件共6.7公斤，均屬旅客違規攜帶入境。其中2件來自中國大陸，香港及越南各1件，違規攜帶物品為肉粽、月餅及臘腸等。

關務署官員說，海關自112年1月1日至114年10月26日，已查獲未經檢疫豬肉製品3422件、3005公斤，均移送防檢署裁處。這段期間查獲旅客2119件、1641公斤最多，依動物傳染病防治條例第45條之1規定，最高可處100萬元罰鍰；其次查獲郵包1087件、825公斤，依該條例第43條第8款規定最高可處100萬元罰鍰；快遞貨物則查獲216件、539公斤，依該條例第41條第1項規定，最高可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，罰責最重。

關務署強調，各關也將於近日邀請相關業者座談，要求業者自律守法並慎選境外合作對象，只要在邊境上查獲違規，海關一定祭出重罰。面對即將到來的「雙11」網路購物高峰期，海關籲請民眾勿自境外購買豬肉製品，以免以身試法，全民共同防疫。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

吳思瑤提禁淘寶寄肉製品 徐巧芯嗆「隨便截圖胡說八道」

普發現金更近了！立院送出韌性特別預算 待總統公布

普發一萬還要等 政院：尚未收到立院函文

韌性特別預算三讀 最快11月初普發現金萬元

相關新聞

國內爆非洲豬瘟疫情 財長莊翠雲要求海關嚴查嚴罰

為加大防堵非洲豬瘟查緝力道，財政部莊部長翠雲今天下午視察關務署台北關，了解入境旅客及快遞貨物通關查緝業務，並要求關員針對...

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

台中市梧棲區養豬場21日爆發非洲豬瘟首例，台中地檢署22日分他案調查，隔日先傳訊陳姓豬農父子到案，訊後請回，今天再傳豬農...

解禁後如何穩豬價？ 陳駿季：近日將和產業界召開協調會

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院昨宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天至11月7日中午12時。農業部長陳駿季表示，...

非洲豬瘟延長禁宰 北市市場處拍板：豬肉攤商減免租金 2067攤受益

台北市議會今開議，不少議員針對非洲豬瘟造成豬肉攤等影響質詢，尤其行政院延長禁運禁宰，議員紛紛呼籲北市府應該減免攤商租金。...

禁運禁宰延長10天 農業部建立肉品調度聯繫平台滿足民生所需

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運和禁廚餘餵豬10天。針對延長措施對民生和豬價的衝擊，農...

廚餘蒸煮未依規定上傳卻無法可罰 陳時中：就像知道有小偷但不抓

台中市梧棲一養豬場確診非洲豬瘟，而本案例場有使用廚餘養豬，卻未依規定每日上傳蒸煮紀錄，而台中市政府強調，未上傳依規定並沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。