台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

台中市梧棲區養豬場21日爆發非洲豬瘟首例，台中地檢署22日分他案調查，隔日先傳訊陳姓豬農父子到案，訊後請回，今天再傳豬農父子，紀姓特約獸醫師、賴姓動保處人員等4人，檢方訊後請回4人，豬農父子已電話請教的王姓獸醫佐，則未在檢方傳喚之列，將後續通知到案釐清。

台中地檢署為追查梧棲豬場非洲豬瘟案是否涉及不法，22日分「他」字追查豬瘟來源、有無違反動物傳染病防治條例，23日檢察官以證人身分傳喚梧棲豬農陳姓父子到案，訊後請回。

今天檢察官再傳紀姓特約獸醫師、陳姓豬農父子、賴姓動保處人員等4人，四人在訊後都請回。

中檢表示，此案民生專組主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝，前赴台中市動物保護防疫處調取相關資料，指揮調查局台中市調查處、保安警察第七總隊，及中檢重案支援中心檢察事務官追查案關養豬場近期豬隻流向、相關販售網絡。

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，昨天傳出通報豬瘟場的王姓獸醫師無獸醫執業執照，僅是獸醫佐。台中市農業局長張敬昌今表示，此案是豬農發現豬隻生病徵兆，打電話「請教」王姓獸醫佐意見，由豬農自行投藥，但後續有豬隻不斷死亡，王姓獸醫佐才通報動保處。

張敬昌說，豬場10月14日及20日都是動保處獸醫師到場，10月20日由動保處獸醫師解剖取樣死亡豬隻，再送檢到獸醫研究所。非洲豬瘟案發3天已掌握王姓獸醫佐無獸醫執業執照，疑涉違法診斷，將交由檢調查察。