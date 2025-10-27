解禁後如何穩豬價？ 陳駿季：近日將和產業界召開協調會

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季表示，為避免禁宰禁運措施解除後，大量出豬造成價格大跌，近日將和養豬協會、冷凍公會等大廠召開協調會，好讓市場秩序出豬。記者曾原信／攝影
陳駿季表示，為避免禁宰禁運措施解除後，大量出豬造成價格大跌，近日將和養豬協會、冷凍公會等大廠召開協調會，好讓市場秩序出豬。記者曾原信／攝影

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院昨宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天至11月7日中午12時。農業部長陳駿季表示，為避免解禁後大量出豬造成價格大跌，近日將和養豬協會、冷凍公會等大廠召開協調會，好讓市場秩序出豬。

非洲豬瘟中央災害應變中心今傍晚於農業部防檢署召開記者會，由政委陳時中、農業部長陳駿季共同主持。

陳駿季昨表示，倘若順利解禁後，大量豬隻進到市場可能造成價格大跌，承諾恢復交易時，一定會維持市序和穩定豬價，已經啟動相關的產業協商程序。

陳駿季今指出，如果在管制期間檢視相關作為，認為非洲豬瘟疫情確實只鎖定在台中梧棲的案例場才會解禁，但解禁也不是說解就解，平時每日出豬頭數約2.3萬隻，但這15天就多了30多萬隻豬可以出售，近期就和養豬協會、冷凍公會等大廠來開協調會，並媒合冷凍業者擴大購買，

陳駿季表示，秩序出豬才會讓價格穩定，也會針對市場價格來監控，毛豬批發屠宰後一定會有買主，當買賣達到平衡時，價格也才能穩定，如果價格沒辦法達到預期的平穩，也會透過其他方式來維持豬價。

