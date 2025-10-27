非洲豬瘟延長禁宰 北市市場處拍板：豬肉攤商減免租金 2067攤受益
台北市議會今開議，不少議員針對非洲豬瘟造成豬肉攤等影響質詢，尤其行政院延長禁運禁宰，議員紛紛呼籲北市府應該減免攤商租金。市場處今下午表示，將減免販售豬肉或豬肉食品的攤商，減免租金，預計2067攤商受益。
市場處說，目前台北市公有市場內販售豬肉633攤、雜貨類（含豬肉食品）1124攤、飲食類（豬肉料理）310攤，減免措施將依照實際停業日數執行，估計受益者最高可達2067攤。
市場處表示，為了減輕攤商衝擊，市府將兼顧防疫並協助受影響攤商克服難關，減輕其經濟壓力，將給予禁運期間受到影響的豬肉攤商減免租金。
另外，受豬瘟影響無法營業的販售肉製品與缺乏豬肉原料的熟食品的攤商，在向市場處申請停業後也可減租，減免租金先以一個月為限。減免後也能直接降低受影響而停業的業者經濟負擔。
