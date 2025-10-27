禁運禁宰延長10天 農業部建立肉品調度聯繫平台滿足民生所需

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運和禁廚餘餵豬10天。針對延長措施對民生和豬價的衝擊，農業部長陳駿季表示，已建立肉品供應調度聯繫平台，供餐飲團膳、食品加工、肉品批發廠商聯繫協助調度供應。

由於禁令對民生與豬肉供應產生不小的影響，非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，農業部已啟動緊急調度，請冷凍公會於禁運禁宰期間，將冷凍冷藏豬肉供應超市、量販店等通路。目前全國豬肉庫存量6萬公噸，國人每日豬肉需求約2300公噸，可供國人1個月消費。而全國雞肉庫存約17萬公噸，可供應國人2個月消費。

非洲豬瘟中央災害應變中心今傍晚於農業部防檢署召開記者會，由政委陳時中、農業部長陳駿季共同主持。

農業部長陳駿季表示，禁運禁宰期間提供的冷凍肉品都是國產肉品，已建立肉品供應調度聯繫平台

農業部也已整理肉類主要供應廠商名單，並提供餐飲團膳、食品加工、肉品批發廠商聯繫協助調度供應，滿足民生消費需求，然而這樣的平台不適用家庭個別購買，而是如餐廳等原本供應商無法提供肉品時的媒合所用。