廚餘蒸煮未依規定上傳卻無法可罰 陳時中：就像知道有小偷但不抓

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台中市政府強調蒸煮廚餘紀錄未上傳無法可罰，陳時中今公開指出，台中市府這樣的觀念不對。記者李柏澔／攝影
台中市梧棲一養豬場確診非洲豬瘟，而本案例場有使用廚餘養豬，卻未依規定每日上傳蒸煮紀錄，而台中市政府強調，未上傳依規定並沒有相關罰則。政委陳時中今表示，這樣的觀念相當不對，就像明知有小偷但不去抓。

本次確診案例的出現，廚餘養豬被視為病毒入侵最大的破口，加上本案例場有使用廚餘養豬，是否有按照蒸煮規定也引來質疑。環境部長彭啓明昨表示，依規定廚餘蒸煮的養豬場必須每天呈報，但調閱上傳記錄發現，這家養豬場5月的時候上傳了24次，6月8次、7月1次，但8月則是0次。

非洲豬瘟中央災害應變中心今傍晚於農業部防檢署召開記者會，由政委陳時中、農業部長陳駿季共同主持。

至於案例場被發現未依相關規定上傳廚餘蒸煮畫面，台中市環保局長陳宏益今早表示，雖然沒有上傳，但依法並沒有相關罰則。

陳時中表示，目前沒有回報沒有處罰，但這是觀念的問題，因為還有其他廚餘養豬場，根據「飼料管理法」、「廢棄物清理法」等都有相關罰則，地方政府是管理單位，今天沒有要說是誰做不好，但沒有回報就沒有處罰，這樣的觀念是不對的，就像不能說知道有小偷，但沒有報案警察就不去抓。」

環境部環境管理署長顏旭明補充，地方環保機關持續加強廚餘監測，依規定就是要每日把蒸煮照片上傳，沒有上船就沒有罰則其實大有誤會，如果沒有上傳，各轄區政府就應該主動檢核和稽查，稽查重點就是有沒有以90度蒸煮1個小時以上，如果是再利用一般家戶廚餘養豬場未依規定蒸煮，可依廢棄物清理法規定處新台幣最高6000元罰鍰；若是再利用事業廚餘養豬場，可處最高300萬罰鍰，「梧棲案例場今年1月至今幾乎每個月都沒有落實蒸煮規定。」

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

國內爆非洲豬瘟疫情 財長莊翠雲要求海關嚴查嚴罰

為加大防堵非洲豬瘟查緝力道，財政部莊部長翠雲今天下午視察關務署台北關，了解入境旅客及快遞貨物通關查緝業務，並要求關員針對...

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

台中市梧棲區養豬場21日爆發非洲豬瘟首例，台中地檢署22日分他案調查，隔日先傳訊陳姓豬農父子到案，訊後請回，今天再傳豬農...

解禁後如何穩豬價？ 陳駿季：近日將和產業界召開協調會

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院昨宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天至11月7日中午12時。農業部長陳駿季表示，...

非洲豬瘟延長禁宰 北市市場處拍板：豬肉攤商減免租金 2067攤受益

台北市議會今開議，不少議員針對非洲豬瘟造成豬肉攤等影響質詢，尤其行政院延長禁運禁宰，議員紛紛呼籲北市府應該減免攤商租金。...

禁運禁宰延長10天 農業部建立肉品調度聯繫平台滿足民生所需

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運和禁廚餘餵豬10天。針對延長措施對民生和豬價的衝擊，農...

廚餘蒸煮未依規定上傳卻無法可罰 陳時中：就像知道有小偷但不抓

台中市梧棲一養豬場確診非洲豬瘟，而本案例場有使用廚餘養豬，卻未依規定每日上傳蒸煮紀錄，而台中市政府強調，未上傳依規定並沒...

