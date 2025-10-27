聽新聞
廚餘蒸煮未依規定上傳卻無法可罰 陳時中：就像知道有小偷但不抓
台中市梧棲一養豬場確診非洲豬瘟，而本案例場有使用廚餘養豬，卻未依規定每日上傳蒸煮紀錄，而台中市政府強調，未上傳依規定並沒有相關罰則。政委陳時中今表示，這樣的觀念相當不對，就像明知有小偷但不去抓。
本次確診案例的出現，廚餘養豬被視為病毒入侵最大的破口，加上本案例場有使用廚餘養豬，是否有按照蒸煮規定也引來質疑。環境部長彭啓明昨表示，依規定廚餘蒸煮的養豬場必須每天呈報，但調閱上傳記錄發現，這家養豬場5月的時候上傳了24次，6月8次、7月1次，但8月則是0次。
非洲豬瘟中央災害應變中心今傍晚於農業部防檢署召開記者會，由政委陳時中、農業部長陳駿季共同主持。
至於案例場被發現未依相關規定上傳廚餘蒸煮畫面，台中市環保局長陳宏益今早表示，雖然沒有上傳，但依法並沒有相關罰則。
陳時中表示，目前沒有回報沒有處罰，但這是觀念的問題，因為還有其他廚餘養豬場，根據「飼料管理法」、「廢棄物清理法」等都有相關罰則，地方政府是管理單位，今天沒有要說是誰做不好，但沒有回報就沒有處罰，這樣的觀念是不對的，就像不能說知道有小偷，但沒有報案警察就不去抓。」
環境部環境管理署長顏旭明補充，地方環保機關持續加強廚餘監測，依規定就是要每日把蒸煮照片上傳，沒有上船就沒有罰則其實大有誤會，如果沒有上傳，各轄區政府就應該主動檢核和稽查，稽查重點就是有沒有以90度蒸煮1個小時以上，如果是再利用一般家戶廚餘養豬場未依規定蒸煮，可依廢棄物清理法規定處新台幣最高6000元罰鍰；若是再利用事業廚餘養豬場，可處最高300萬罰鍰，「梧棲案例場今年1月至今幾乎每個月都沒有落實蒸煮規定。」
