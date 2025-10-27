台中10天增2500噸廚餘 文山掩埋場不符規範「掩埋不能堆肥」

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
環境部環境管理署副署長林左祥昨天到台中文山掩埋場查看，廚餘堆肥作業方式不符合規範。圖／台中市政府提供
全台禁止廚餘養豬，廚餘去化問題頗受關注。環境部環境管理署副署長林左祥今表示，昨天到台中文山掩埋場查看，廚餘堆肥作業方式不符合規範，中市府同意後續以掩埋方式處理。

非洲豬瘟中央前進應變所今召開記者會，林左祥表示，廚餘去化問題，不管是採堆肥或掩埋方式，都有相關作業注意事項。廚餘用掩埋作業，每日需覆土，預防蚊蠅或野生動物覓食，並注意「人員安全防護」及「滲出水處理系統」運轉功能完整，進出場車輛及廚餘盛裝容器也要確實消毒。

至於堆肥場設施基本要求，則有三大核心規定，包括防止地表水流入、發酵溫度45至70度C、時間控制7天以上溫度達到50度C。

林左祥說，昨天到文山掩埋場現場查看，現場作業方式不符合廚餘堆肥規範，中市府同意後續以掩埋方式處理廚餘。他查看周遭設備，現場有設置清洗及消毒作業，可以提供清運業者車輛離場時清洗及消毒，這部分符合規範。

中市環保局表示，環境部昨天率員前往台中市文山掩埋場視察廚餘處理情形，關心廚餘進入掩埋場後貯坑環境管理及現場作業人員安全。市府將依照環境部指導加強管理，並以防疫安全為首要原則，落實消毒、覆蓋及人員安全管理，避免異味及環境衛生影響，確保防疫無虞。

環保局指出，目前廚餘再利用畜牧場均已無使用廚餘，其中13家改用飼料餵養、3家僅使用植物性殘渣（含酒糟）餵養，20家併用飼料及植物性殘渣（含酒糟）餵養，防疫期間將加嚴蒸煮系統管制，以一對一盯場視訊監管，依環境部規定執行稽查及輔導，確保廚餘不進入養豬場。

環保局強調，預估10天將有約2500噸廚餘需妥善處理，市府將依中央指引採取掩埋或焚化發電等多元方式調整因應。

台中文山掩埋場。圖／台中市政府提供
非洲豬瘟 廚餘

