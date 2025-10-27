黑水虻吃廚餘、守豬瘟防線 嘉義縣全面禁用廚餘養豬

嘉義縣政府今天召開「第2次非洲豬瘟災害應變中心工作會議」，由指揮官縣長翁章梁主持，會中拍板全面禁用廚餘養豬，環保局將依法於近日公告實施，農業處也啟動輔導措施協助豬農轉型。另「黑水虻廚餘全循環中心」可取代傳統廚餘再利用模式，開啟廚餘資源化的新方向。

環保局指出，嘉義縣的廚餘主要分為兩類：一為軍營、監獄、校園產生之廚餘，經破碎脫水後送至黑水虻廚餘全循環中心處理，透過黑水虻幼蟲分解有機物、轉化為高蛋白飼料原料與有機肥，達成廚餘不入豬場、全循環再利用；第二類為由清運業者契約收運的社區與餐飲廚餘，禁用廚餘養豬後，改送鹿草焚化廠焚化處理。兩處設施均具足夠處理量能，可全面接手，確保廚餘去化無虞。

農業處表示，全縣共有234場養豬場、約32萬8千頭豬隻，目前均完成第一輪疫情調查，狀況良好；其中4場廚餘養豬場共飼養約3360頭，已納入轉型輔導計畫，後續縣府將研議經費協助業者轉換飼料來源，並彙整意見向中央爭取冷凍庫設置經費，以妥善保存病死豬，避免露天棄置造成汙染與異味。

家畜疾病防治所補充，縣內已設置24小時防疫專線與養豬戶LINE群組，方便即時通報異常；另要求化製車與消毒車在巡查過程即時回報現場狀況，維持疫情透明化。

翁章梁縣長強調，中央日前宣布全國禁宰禁運，嘉義縣已責成警察局加強稽查；而廚餘養豬的防疫風險高，縣府已果斷決議全面禁用。縣府將以最嚴肅態度守住防線，與中央及業者共同防堵疫情。