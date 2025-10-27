中市廚餘堆肥作業不符規範 市府同意後續採掩埋處理

對於台中市廚餘去化處理方式，環境部環境管理署副署長林左祥今天表示，經昨天現場查看，廚餘堆肥作業方式不符合規範，中市府同意後續以掩埋方式處理。

非洲豬瘟中央前進應變所今天召開記者會，林左祥在會中報告指出，大家都關心廚餘去化問題，不管是採堆肥或掩埋方式，都有相關作業注意事項。他昨天也會同台中市政府環保局前往文山掩埋場，實地了解廚餘處理及防疫管理情形。

林左祥表示，經現場查看，現場作業方式不符合廚餘堆肥規範，而中市府也同意後續以掩埋方式處理廚餘。他也去查看周遭設備，現場有設置清洗及消毒作業，可以提供清運業者車輛離場時清洗及消毒，這部分符合規範。

台中市環保局表示，環境部昨天率員前往文山掩埋場視察廚餘處理情形，關心廚餘進入掩埋場後貯坑環境管理及現場作業人員安全。市府將依照環境部指導加強管理，以防疫安全為首要原則，落實消毒、覆蓋及人員安全管理，避免異味及環境衛生影響，確保防疫無虞。

此外，環保局說明，目前廚餘再利用畜牧場均已無使用廚餘，其中13家改用飼料餵養、3家僅使用植物性殘渣（含酒糟）餵養，20家併用飼料及植物性殘渣（含酒糟）餵養，防疫期間將加嚴蒸煮系統管制，以一對一盯場視訊監管，依環境部規定執行稽查及輔導，確保廚餘不進入養豬場。