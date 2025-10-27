快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

中市廚餘堆肥作業不符規範 市府同意後續採掩埋處理

中央社／ 台中27日電

對於台中市廚餘去化處理方式，環境部環境管理署副署長林左祥今天表示，經昨天現場查看，廚餘堆肥作業方式不符合規範，中市府同意後續以掩埋方式處理。

非洲豬瘟中央前進應變所今天召開記者會，林左祥在會中報告指出，大家都關心廚餘去化問題，不管是採堆肥或掩埋方式，都有相關作業注意事項。他昨天也會同台中市政府環保局前往文山掩埋場，實地了解廚餘處理及防疫管理情形。

林左祥表示，經現場查看，現場作業方式不符合廚餘堆肥規範，而中市府也同意後續以掩埋方式處理廚餘。他也去查看周遭設備，現場有設置清洗及消毒作業，可以提供清運業者車輛離場時清洗及消毒，這部分符合規範。

台中市環保局表示，環境部昨天率員前往文山掩埋場視察廚餘處理情形，關心廚餘進入掩埋場後貯坑環境管理及現場作業人員安全。市府將依照環境部指導加強管理，以防疫安全為首要原則，落實消毒、覆蓋及人員安全管理，避免異味及環境衛生影響，確保防疫無虞。

此外，環保局說明，目前廚餘再利用畜牧場均已無使用廚餘，其中13家改用飼料餵養、3家僅使用植物性殘渣（含酒糟）餵養，20家併用飼料及植物性殘渣（含酒糟）餵養，防疫期間將加嚴蒸煮系統管制，以一對一盯場視訊監管，依環境部規定執行稽查及輔導，確保廚餘不進入養豬場。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

非洲豬瘟禁屠禁運令延長 南市議員關切廚餘去化問題

防非洲豬瘟！嘉縣府決議全面禁廚餘養豬 近日公告

中市露天處理廚餘影像曝光 市議員問鳥兒會不會間接傳染疫情？

「有第一次，就有第二次！」 全國養豬協會籲全面禁用廚餘

相關新聞

南市畜牧場違反禁運令 南市府：重罰35萬

針對近日傳出臺南市後壁地區有豬農違規私自運送豬隻情事，臺南市長黃偉哲26日嚴正表示，行為違反中央非洲豬瘟防疫禁運規定，影響全國防疫體系，將依法嚴懲，絕不寬貸。 南市府動保處指出，經查為後壁區豬農以自

非洲豬瘟禁屠禁運令延長 南市議員關切廚餘去化問題

因應非洲豬瘟疫情，行政院昨宣布延長全台禁宰、禁運及禁用廚餘餵豬措施10天，台南24日爆出運豬車違規移動，豬農遭重罰35萬...

防堵非洲豬瘟...11/26日前 外縣市豬隻禁入台東屠宰

為防堵非洲豬瘟，中央豬隻禁宰禁運令延長至11月6日，台東縣府召開跨局處會議，縣長饒慶鈴拍板決定加強自主防疫，中央解禁後台...

中市露天處理廚餘影像曝光 市議員問鳥兒會不會間接傳染疫情？

台中市梧棲爆發非洲豬瘟疫情，市議員江和樹今到霧峰的一處廚餘掩埋場了解廚餘處理情形。他不滿的說，現場很臭，現在連養豬大戶都...

「有第一次，就有第二次！」 全國養豬協會籲全面禁用廚餘

台中爆發非洲豬瘟疫情，是否全面禁止廚餘養豬，中華民國養豬協會理事長潘連周明確表態支持「全面禁廚餘養豬」，他強調有第一次就...

台中非洲豬瘟案例場仍見媒體進出 杜文珍嚴肅呼籲：不應冒險

台中市梧棲養豬場確診全台首例非洲豬瘟，行政院長卓榮泰昨主持「非洲豬瘟前進應變所」會議，宣布延長禁宰禁運、禁廚餘餵養措施1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。