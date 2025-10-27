快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

聽新聞
0:00 / 0:00

南市畜牧場違反禁運令 南市府：重罰35萬

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自非洲豬瘟防疫專區官方網站
照片取自非洲豬瘟防疫專區官方網站

針對近日傳出臺南市後壁地區有豬農違規私自運送豬隻情事，臺南市長黃偉哲26日嚴正表示，行為違反中央非洲豬瘟防疫禁運規定，影響全國防疫體系，將依法嚴懲，絕不寬貸。

南市府動保處指出，經查為後壁區豬農以自家運輸工具載運13頭母豬至白河區自家養豬場。該養豬場是二地式飼養，雖豬農辯稱不知同場不得異地移動，且非商業運輸、目的單純，仍屬明顯違反中央禁令的行為。南市府第一時間調閱相關路口監視器影像比對，確認移動路線後，立即派員前往兩處場區進行豬隻健康訪視及場區全面消毒，目前未發現異常情形。

農業局表示，該飼主違規行為已明顯違反全國禁運期間非洲豬瘟防疫規定，將依據動物傳染病防治條例第28條裁處新台幣35萬元罰鍰。

黃偉哲市長呼籲，畜牧業者務必遵守防疫規範，禁運期間不得私自移動豬隻或以非核准車輛載運。無論理由為何，市府都將依法從重處理。唯有全體農民共同遵守規定，才能守住畜牧產業安全與消費者信心。

聚傳媒

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

因鄭成功結緣 黃偉哲訪日本平戶市推台南農產

總統賴清德台南視察風災復原成果 強調建設持續推進「一直掛在心上」

2025台南關子嶺溫泉美食節開跑

加強豬肉及食品稽查 黃偉哲：台南滷肉飯等小吃安心吃

相關新聞

南市畜牧場違反禁運令 南市府：重罰35萬

針對近日傳出臺南市後壁地區有豬農違規私自運送豬隻情事，臺南市長黃偉哲26日嚴正表示，行為違反中央非洲豬瘟防疫禁運規定，影響全國防疫體系，將依法嚴懲，絕不寬貸。 南市府動保處指出，經查為後壁區豬農以自

非洲豬瘟禁屠禁運令延長 南市議員關切廚餘去化問題

因應非洲豬瘟疫情，行政院昨宣布延長全台禁宰、禁運及禁用廚餘餵豬措施10天，台南24日爆出運豬車違規移動，豬農遭重罰35萬...

防堵非洲豬瘟...11/26日前 外縣市豬隻禁入台東屠宰

為防堵非洲豬瘟，中央豬隻禁宰禁運令延長至11月6日，台東縣府召開跨局處會議，縣長饒慶鈴拍板決定加強自主防疫，中央解禁後台...

中市露天處理廚餘影像曝光 市議員問鳥兒會不會間接傳染疫情？

台中市梧棲爆發非洲豬瘟疫情，市議員江和樹今到霧峰的一處廚餘掩埋場了解廚餘處理情形。他不滿的說，現場很臭，現在連養豬大戶都...

「有第一次，就有第二次！」 全國養豬協會籲全面禁用廚餘

台中爆發非洲豬瘟疫情，是否全面禁止廚餘養豬，中華民國養豬協會理事長潘連周明確表態支持「全面禁廚餘養豬」，他強調有第一次就...

台中非洲豬瘟案例場仍見媒體進出 杜文珍嚴肅呼籲：不應冒險

台中市梧棲養豬場確診全台首例非洲豬瘟，行政院長卓榮泰昨主持「非洲豬瘟前進應變所」會議，宣布延長禁宰禁運、禁廚餘餵養措施1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。