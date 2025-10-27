聽新聞
南市畜牧場違反禁運令 南市府：重罰35萬
針對近日傳出臺南市後壁地區有豬農違規私自運送豬隻情事，臺南市長黃偉哲26日嚴正表示，行為違反中央非洲豬瘟防疫禁運規定，影響全國防疫體系，將依法嚴懲，絕不寬貸。
南市府動保處指出，經查為後壁區豬農以自家運輸工具載運13頭母豬至白河區自家養豬場。該養豬場是二地式飼養，雖豬農辯稱不知同場不得異地移動，且非商業運輸、目的單純，仍屬明顯違反中央禁令的行為。南市府第一時間調閱相關路口監視器影像比對，確認移動路線後，立即派員前往兩處場區進行豬隻健康訪視及場區全面消毒，目前未發現異常情形。
農業局表示，該飼主違規行為已明顯違反全國禁運期間非洲豬瘟防疫規定，將依據動物傳染病防治條例第28條裁處新台幣35萬元罰鍰。
黃偉哲市長呼籲，畜牧業者務必遵守防疫規範，禁運期間不得私自移動豬隻或以非核准車輛載運。無論理由為何，市府都將依法從重處理。唯有全體農民共同遵守規定，才能守住畜牧產業安全與消費者信心。
