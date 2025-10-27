快訊

非洲豬瘟禁屠禁運令延長 南市議員關切廚餘去化問題

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
因應非洲豬瘟疫情，行政院昨宣布延長全台禁宰、禁運及禁用廚餘餵豬措施10天，台南24日爆出運豬車違規移動，豬農遭重罰35萬元，引發防疫漏洞疑慮，南市府今下午也開記者會說明整體防疫進度與配套。圖／南市府提供
因應非洲豬瘟疫情，行政院昨宣布延長全台禁宰、禁運及禁用廚餘餵豬措施10天，台南24日爆出運豬車違規移動，豬農遭重罰35萬元，引發防疫漏洞疑慮，南市府今下午也開記者會說明整體防疫進度與配套。圖／南市府提供

因應非洲豬瘟疫情，行政院昨宣布延長全台禁宰、禁運及禁用廚餘餵豬措施10天，台南24日爆出運豬車違規移動，豬農遭重罰35萬元，引發防疫漏洞疑慮，有議員今也針對防疫作為質詢，關切廚餘去化問題及未來政策走向，南市府今下午也開記者會說明整體防疫進度與配套。

市議員尤榮智、郭鴻儀今針對非洲豬瘟議題質詢，其中，郭鴻儀指出，台南每天產生逾百噸廚餘，其中約6成作為養豬用途，未來全面禁用廚餘餵豬勢在必行，但廚餘去化將成為首要挑戰，呼籲市府加速評估設置生質廚餘處理廠的可行性，以減輕未來廚餘去化壓力。

副市長葉澤山今下午率農業局、經發局、衛生局、教育局及環保局召開防疫說明會，農業局長李芳林表示，目前已針對全市526場養豬場完成第一輪疫情調查，並展開第二輪疫調；針對化製場監測採樣9件，均未發現異常。他強調，禁運期間豬隻不得移動，即便同場異地也屬違規，呼籲豬農嚴守規定，配合全面禁止廚餘餵豬措施。

環保局指出，目前台南廚餘以2座高速發酵場及指定掩埋場進行去化，24日至26日共收受395公噸廚餘，均已完成處理；全市12處廚餘養豬場皆未再收受廚餘。教育局則說明，台南共有100間學校中央廚房及16家團膳業者，每天校園廚餘約8.1公噸，未來將調整菜單、加強惜食教育，以落實源頭減量。

經發局表示，台南市目前約有294攤豬肉攤商，多數因禁宰令休市，有71攤攤商仍有冷凍豬肉存貨而繼續營業，但最晚也營業至28日，後續將研擬租金補貼與其他協助措施，減輕攤商損失。

衛生局指出，自禁運令發布至26日，已稽查市場、餐飲業者及養豬場等共100家次，7家限期補件，並查核東南亞商店豬肉製品59家，未發現疫區來源肉品。

衛生局強調，非洲豬瘟病毒僅會感染豬隻，並不會傳染人類，品嘗豬肉應以熟食較為安全，而目前市售冷凍豬肉均通過屠宰場內獸醫師檢查合格，安全無虞，也呼籲民眾後續開放屠宰豬肉時，應選購具有合格標章及合法來源的國產在地豬肉，支持在地豬農。

因應非洲豬瘟疫情，行政院昨宣布延長全台禁宰、禁運及禁用廚餘餵豬措施10天，南市府今下午也開記者會說明整體防疫進度與配套。記者萬于甄／攝影
因應非洲豬瘟疫情，行政院昨宣布延長全台禁宰、禁運及禁用廚餘餵豬措施10天，南市府今下午也開記者會說明整體防疫進度與配套。記者萬于甄／攝影

