防堵非洲豬瘟...11/26日前 外縣市豬隻禁入台東屠宰

為防堵非洲豬瘟，中央豬隻禁宰禁運令延長至11月6日，台東縣府召開跨局處會議，縣長饒慶鈴拍板決定加強自主防疫，中央解禁後台東豬隻可在縣內屠宰，但11月26日之前仍禁止外縣市豬隻進入台東肉品市場屠宰。另研擬補助方案，按日補助公立市場豬肉攤商租金。

台東縣府上午邀集農業處、環保局、衛生局、教育處、警察局、動防所及肉品市場針對非洲豬瘟議題召開防疫應變措施會議。

縣長饒慶鈴會後受訪表示，台東本島境內共64家養豬場，稽核結果沒有任何狀況，且台東從2019年起禁止用廚餘養豬，學校或餐廳產生的廚餘由環保局當統一窗口，去化方式沒有問題。活體宰豬部分，除中央規定的15天外，縣府已經協調豬農及肉商，自主防疫至11月26日。

針對豬農及肉販損失部分，饒慶鈴說，縣府人員連續3天跟行政院長卓榮泰及農業部視訊開會，目前農業部尚未有確切的補助辦法，但縣府會先針對各鄉鎮公有市場豬肉攤商提出補助方案，按天數補足市場租金。

饒慶鈴說，有關豬肉供應部分，依據縣內團膳業者回報，備用的冷凍豬肉及新鮮雞肉，目前皆可支應沒問題；肉品市場也跟肉商協調，活體豬隻不能自由運送這部份，願意支持縣府政策。

縣府農業處補充說明，台東單日豬隻屠宰量約120頭左右，縣內豬農願意共體時艱，在延長的自主防疫期間，優先將豬隻留在台東屠宰及銷售。此外，外縣市活豬可經過台東縣運輸去外縣市，但不能進入台東肉品市場屠宰。