快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

聽新聞
0:00 / 0:00

防堵非洲豬瘟...11/26日前 外縣市豬隻禁入台東屠宰

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴宣布，為防堵非洲豬瘟，11月26日之前禁止外縣市豬隻進入台東肉品市場屠宰。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴宣布，為防堵非洲豬瘟，11月26日之前禁止外縣市豬隻進入台東肉品市場屠宰。圖／台東縣府提供

為防堵非洲豬瘟，中央豬隻禁宰禁運令延長至11月6日，台東縣府召開跨局處會議，縣長饒慶鈴拍板決定加強自主防疫，中央解禁後台東豬隻可在縣內屠宰，但11月26日之前仍禁止外縣市豬隻進入台東肉品市場屠宰。另研擬補助方案，按日補助公立市場豬肉攤商租金。

台東縣府上午邀集農業處、環保局、衛生局、教育處、警察局、動防所及肉品市場針對非洲豬瘟議題召開防疫應變措施會議。

縣長饒慶鈴會後受訪表示，台東本島境內共64家養豬場，稽核結果沒有任何狀況，且台東從2019年起禁止用廚餘養豬，學校或餐廳產生的廚餘由環保局當統一窗口，去化方式沒有問題。活體宰豬部分，除中央規定的15天外，縣府已經協調豬農及肉商，自主防疫至11月26日。

針對豬農及肉販損失部分，饒慶鈴說，縣府人員連續3天跟行政院長卓榮泰及農業部視訊開會，目前農業部尚未有確切的補助辦法，但縣府會先針對各鄉鎮公有市場豬肉攤商提出補助方案，按天數補足市場租金。

饒慶鈴說，有關豬肉供應部分，依據縣內團膳業者回報，備用的冷凍豬肉及新鮮雞肉，目前皆可支應沒問題；肉品市場也跟肉商協調，活體豬隻不能自由運送這部份，願意支持縣府政策。

縣府農業處補充說明，台東單日豬隻屠宰量約120頭左右，縣內豬農願意共體時艱，在延長的自主防疫期間，優先將豬隻留在台東屠宰及銷售。此外，外縣市活豬可經過台東縣運輸去外縣市，但不能進入台東肉品市場屠宰。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

1997年台灣爆發大規模口蹄疫　損失1700億 歷經24年終成非疫區

台東縣新設「交通及養護工程處」 預計明年1月1日掛牌上路

卑南溪沉箱7年未安置 台東縣府解約重新招標明年施工

財劃法台東獲131億加減只剩20億元 饒慶鈴怨：早知別當財政模範生

相關新聞

南市畜牧場違反禁運令 南市府：重罰35萬

針對近日傳出臺南市後壁地區有豬農違規私自運送豬隻情事，臺南市長黃偉哲26日嚴正表示，行為違反中央非洲豬瘟防疫禁運規定，影響全國防疫體系，將依法嚴懲，絕不寬貸。 南市府動保處指出，經查為後壁區豬農以自

非洲豬瘟禁屠禁運令延長 南市議員關切廚餘去化問題

因應非洲豬瘟疫情，行政院昨宣布延長全台禁宰、禁運及禁用廚餘餵豬措施10天，台南24日爆出運豬車違規移動，豬農遭重罰35萬...

防堵非洲豬瘟...11/26日前 外縣市豬隻禁入台東屠宰

為防堵非洲豬瘟，中央豬隻禁宰禁運令延長至11月6日，台東縣府召開跨局處會議，縣長饒慶鈴拍板決定加強自主防疫，中央解禁後台...

中市露天處理廚餘影像曝光 市議員問鳥兒會不會間接傳染疫情？

台中市梧棲爆發非洲豬瘟疫情，市議員江和樹今到霧峰的一處廚餘掩埋場了解廚餘處理情形。他不滿的說，現場很臭，現在連養豬大戶都...

「有第一次，就有第二次！」 全國養豬協會籲全面禁用廚餘

台中爆發非洲豬瘟疫情，是否全面禁止廚餘養豬，中華民國養豬協會理事長潘連周明確表態支持「全面禁廚餘養豬」，他強調有第一次就...

台中非洲豬瘟案例場仍見媒體進出 杜文珍嚴肅呼籲：不應冒險

台中市梧棲養豬場確診全台首例非洲豬瘟，行政院長卓榮泰昨主持「非洲豬瘟前進應變所」會議，宣布延長禁宰禁運、禁廚餘餵養措施1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。