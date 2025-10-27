聽新聞
0:00 / 0:00
防堵非洲豬瘟...11/26日前 外縣市豬隻禁入台東屠宰
為防堵非洲豬瘟，中央豬隻禁宰禁運令延長至11月6日，台東縣府召開跨局處會議，縣長饒慶鈴拍板決定加強自主防疫，中央解禁後台東豬隻可在縣內屠宰，但11月26日之前仍禁止外縣市豬隻進入台東肉品市場屠宰。另研擬補助方案，按日補助公立市場豬肉攤商租金。
台東縣府上午邀集農業處、環保局、衛生局、教育處、警察局、動防所及肉品市場針對非洲豬瘟議題召開防疫應變措施會議。
縣長饒慶鈴會後受訪表示，台東本島境內共64家養豬場，稽核結果沒有任何狀況，且台東從2019年起禁止用廚餘養豬，學校或餐廳產生的廚餘由環保局當統一窗口，去化方式沒有問題。活體宰豬部分，除中央規定的15天外，縣府已經協調豬農及肉商，自主防疫至11月26日。
針對豬農及肉販損失部分，饒慶鈴說，縣府人員連續3天跟行政院長卓榮泰及農業部視訊開會，目前農業部尚未有確切的補助辦法，但縣府會先針對各鄉鎮公有市場豬肉攤商提出補助方案，按天數補足市場租金。
饒慶鈴說，有關豬肉供應部分，依據縣內團膳業者回報，備用的冷凍豬肉及新鮮雞肉，目前皆可支應沒問題；肉品市場也跟肉商協調，活體豬隻不能自由運送這部份，願意支持縣府政策。
縣府農業處補充說明，台東單日豬隻屠宰量約120頭左右，縣內豬農願意共體時艱，在延長的自主防疫期間，優先將豬隻留在台東屠宰及銷售。此外，外縣市活豬可經過台東縣運輸去外縣市，但不能進入台東肉品市場屠宰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言