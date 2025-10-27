防非洲豬瘟！嘉縣府決議全面禁廚餘養豬 近日公告

嘉義縣府今天召開「第2次非洲豬瘟災害應變中心工作會議」，決議嘉義縣全面禁用廚餘養豬，環境保護局將依法辦理公告程序於近日正式發布，農業處也將啟動輔導措施協助業者轉型。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，全縣234場養豬場共32萬8000頭豬隻均已完成第1輪疫情調查，狀況良好；嘉縣共有4場經環保署核准再利用的廚餘養豬場，場數占比約1.7%，截至今年5月底飼養總數約3360頭，分別位於溪口鄉、六腳鄉、義竹鄉及朴子市。

翁章梁強調，中央日前宣布全國豬隻禁宰禁運，已責成警察局加強稽查，若發現運送豬隻車輛應即刻攔查並依法開罰；廚餘養豬部分，經本次會議決議全縣禁用，待環保局發布公告後正式實施，縣府研議編列經費輔導業者轉型。

環保局強調，嘉義縣廚餘來源大致分為2類，第1類為軍營、監獄、校園廚餘，破碎脫水後送至黑水虻廚餘全循環中心再利用處理；第2類為清運業者至各地契約單位蒐集廚餘，原先交給養豬場，如今禁用廚餘養豬後，清運業者依然按照合約收廚餘，但改送至鹿草焚化廠。

家畜疾病防治所說明，養豬戶如發現豬隻異常死亡，務必主動撥打24小時防疫專線（05-3620025；0920299202）依法通報，若「被動」檢驗出病毒陽性，除整場撲殺不補償外，將依動物傳染病防治條例最高開罰新台幣100萬，千萬不可隱匿疫情，確保養豬產業穩定發展。