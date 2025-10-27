中市露天處理廚餘影像曝光 市議員問鳥兒會不會間接傳染疫情？
台中市梧棲爆發非洲豬瘟疫情，市議員江和樹今到霧峰的一處廚餘掩埋場了解廚餘處理情形。他不滿的說，現場很臭，現在連養豬大戶都不用廚餘，彰化和台南的廚餘都用燒的，台中本身有疫情，廚餘還在用掩埋的，是在幹什麼？
江和樹抵達時，一度被清潔隊員以現場危險阻擋，但江和樹要對方出示不能進入的公文無果下，他就直接進入，還說他是市議員，有監督之責，為何不能進入？
江和樹說，現場很臭，不讓他進去是有什麼事情怕人家知道嗎？不能坦蕩蕩嗎？這樣弄下去盧市長能夠收拾嗎？他說，露天掩埋很臭，霧峰沒有人了嗎？
他質疑，天空有鳥兒，如果吃了廚餘再去養豬場拉大便，會不會間接傳播？連養豬大戶都不用廚餘了，連彰化的廚餘都用燒的，台南也跟進，台中市自己有疫情卻還在用露天掩埋的，是在幹什麼？
台中市環保局昨天曾表示，預估未來10天將有約2千5百噸廚餘需妥善處理，市府將依中央指引採取掩埋或焚化發電等多元方式調整因應。若採掩埋方式，將嚴格與一般垃圾區隔，以利未來堆肥再利用。
環境部環境管理署副署長林左祥昨天下午曾前往台中市文山掩埋場，實地了解廚餘處理及防疫管理情形。林左祥說，廚餘進入掩埋場後，應確實落實貯坑環境管理，特別注意現場人員安全，加強防範貓狗等動物覓食，同時確實覆土覆蓋，避免異味與環境衛生影響。他也關心消毒設施運作情形，提醒各單位確實執行清消工作，以防疫為首要原則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言