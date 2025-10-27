「有第一次，就有第二次！」 全國養豬協會籲全面禁用廚餘

台中爆發非洲豬瘟疫情，是否全面禁止廚餘養豬，中華民國養豬協會理事長潘連周明確表態支持「全面禁廚餘養豬」，他強調有第一次就有第二次，籲徹底禁用廚餘，才能避免疫情再有破口。

潘連周表示，外界普遍認為問題出在廚餘未經高溫蒸煮或處理不到位，但風險不僅止於此，包括車輛、廚餘桶、煮飯桶都有可能感染，連搬運時工作人員都可能受汙染，把病毒帶入養豬場。

潘連周透露，自己早在7年前中國大陸出現非洲豬瘟疫情，主張全面禁用廚餘養豬，那時只禁了一個月，結果因為有反對聲音就取消了。

他無奈說，全台437場養豬場，其中約46萬頭豬採廚餘餵養，500萬頭使用飼料，為了這40幾萬頭豬就讓整體防疫破功，實在不值得。

潘連周指出，國內養豬大戶集中在高、屏，屏東98家、高雄4家採用廚餘飼養豬場都已全數停用廚餘，他強調，廚餘是最難控管的感染源，全面禁掉才能讓豬農安心，避免疫情捲土重來。

「98%是廚餘惹的禍」高雄市養豬協會理事長王忠禮指出，目前病毒株與越南相似，研判可能與8月自越南輸入的豬肉有關，部分肉品流入市場後被製成廚餘，再透過運送鏈進入豬場，建議政府加強邊境查驗，並防堵非法豬肉流入。

王忠禮也呼籲民眾不必恐慌，強調全球尚未出現人類因食用非洲豬瘟豬肉而染病的案例，病毒不會傳染給人，盼消費者理性面對，不要過度抵制豬肉製品。