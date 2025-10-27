非洲豬瘟北市豬肉攤自主休市 洪婉臻籲市府：支援補貼
台中爆發非洲豬瘟，行政院推出防疫計劃，包含延長活豬禁運、禁宰延長10天，落實防疫及廚餘清運安全。台北市豬肉攤商也配合防疫，有些攤商自主休業，北市議員洪婉臻認為，市府要研議類似攤商「免收攤位使用費」及「提供停業期間補助」等支援方案，一起度過難關。
洪婉臻表示，因應防疫卻，豬肉攤商及部分飲食攤被迫休業。營收歸零卻仍須負擔租金、水電與人事等固定開支，這波防疫衝擊已讓市場攤商苦不堪言，市府應展現與民共度難關的決心。
洪婉臻指出，非洲豬瘟為全國性防疫挑戰，中央禁宰、禁運政策雖是必要防線，但攤商成為首波受害者，無貨可售、收入中斷，仍得支付市府場地租金與其他營運成本。
洪婉臻呼籲，台北市身為首都，應在防疫同時兼顧民生，展現更有溫度的治理態度。她建議，市府應由產業發展局、市場處共同研議跨局處協作機制，針對禁宰禁運期間未能營業的豬肉攤商與飲食攤，採「免收攤位使用費」、「補貼停業損失」等方式支援。
她強調，可視疫情變化滾動調整，讓攤商安心度過防疫過渡期，政府有責任在防疫與民生間取得平衡，絕不能讓攤商成為犧牲者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言