非洲豬瘟北市豬肉攤自主休市 洪婉臻籲市府：支援補貼

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市市場處日前偕衛生局、動保處及警察局前往大龍市場，稽查豬肉攤位。圖／台北市市場處提供
台中爆發非洲豬瘟，行政院推出防疫計劃，包含延長活豬禁運、禁宰延長10天，落實防疫及廚餘清運安全。台北市豬肉攤商也配合防疫，有些攤商自主休業，北市議員洪婉臻認為，市府要研議類似攤商「免收攤位使用費」及「提供停業期間補助」等支援方案，一起度過難關。

洪婉臻表示，因應防疫卻，豬肉攤商及部分飲食攤被迫休業。營收歸零卻仍須負擔租金、水電與人事等固定開支，這波防疫衝擊已讓市場攤商苦不堪言，市府應展現與民共度難關的決心。

洪婉臻指出，非洲豬瘟為全國性防疫挑戰，中央禁宰、禁運政策雖是必要防線，但攤商成為首波受害者，無貨可售、收入中斷，仍得支付市府場地租金與其他營運成本。

洪婉臻呼籲，台北市身為首都，應在防疫同時兼顧民生，展現更有溫度的治理態度。她建議，市府應由產業發展局、市場處共同研議跨局處協作機制，針對禁宰禁運期間未能營業的豬肉攤商與飲食攤，採「免收攤位使用費」、「補貼停業損失」等方式支援。

她強調，可視疫情變化滾動調整，讓攤商安心度過防疫過渡期，政府有責任在防疫與民生間取得平衡，絕不能讓攤商成為犧牲者。

非洲豬瘟 廚餘

