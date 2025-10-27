台中非洲豬瘟案例場仍見媒體進出 杜文珍嚴肅呼籲：不應冒險

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰禁運、禁廚餘餵養措施10天。圖／聯合報系資料照片
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰禁運、禁廚餘餵養措施10天。圖／聯合報系資料照片

台中市梧棲養豬場確診全台首例非洲豬瘟，行政院長卓榮泰昨主持「非洲豬瘟前進應變所」會議，宣布延長禁宰禁運、禁廚餘餵養措施10天，但昨天在案例場卻發現仍有媒體到現場拍攝。農業部次長杜文珍今嚴肅呼籲，人員進出都可能成為非洲豬瘟病毒攜帶的媒介，絕對不要在移動管制期間冒這樣的風險。

行政院長卓榮泰昨主持「非洲豬瘟前進應變所」會議，宣布延長禁宰禁運、禁廚餘餵養措施10天，並於今天啟動第二階段「5天作戰計畫」。

農業部長陳駿季昨於非洲豬瘟中央災害應變中心表示，今起啟動第二輪精準調查來找出來源，預計5天內完成精進查訪，也因為「豬不動人在動」，第二輪查訪在移動管制、化製車消毒等加強管理上會訂定相關策略。

然而昨疫調人員於台中案例場環境採檢時，卻發現現場仍有媒體記者進出，幾乎沒有案場管制。杜文珍今表示，案場清潔消毒要做好，目的就是希望把病毒鎖在案場，也因為非洲豬瘟病毒的環境抵抗力非常強，因此人員進出一定要管制。

杜文珍指出，昨天案例場現場仍發現有記者在拍攝，非洲豬瘟病毒不會傳染人，但人卻會成為非洲豬瘟病毒攜帶的媒介，呼籲媒體千萬不要在移動管制期間進到任何養豬場內。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

非洲豬瘟養豬場… 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，昨天傳出通報豬瘟場的王姓獸醫師無獸醫執業執照，僅是獸醫佐。台中市農業局長張敬昌今表示，...

媒體爆涉豬瘟案王姓獸醫佐今到案？ 檢方澄清：尚無報載進度

鏡周刊今天報導，與台中梧棲養豬場非洲豬瘟案有關的王姓獸醫佐，今天被檢方傳訊通知到案，台中地檢署今澄清，此案是在本月22日...

禁廚餘養豬再延長10天 盧秀燕要求環保局天天視訊「人盯桶」

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運、禁廚餘10天...

台中非洲豬瘟死亡豬到底多少頭？ 中市農業局：疫調比對78頭

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟，農業部22日指出，至10月20日已累計死亡117頭豬隻。台中市農業局長張敬昌今在非洲豬瘟中...

中市露天處理廚餘影像曝光 市議員問鳥兒會不會間接傳染疫情？

台中市梧棲爆發非洲豬瘟疫情，市議員江和樹今到霧峰的一處廚餘掩埋場了解廚餘處理情形。他不滿的說，現場很臭，現在連養豬大戶都...

「有第一次，就有第二次！」 全國養豬協會籲全面禁用廚餘

台中爆發非洲豬瘟疫情，是否全面禁止廚餘養豬，中華民國養豬協會理事長潘連周明確表態支持「全面禁廚餘養豬」，他強調有第一次就...

