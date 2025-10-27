台中非洲豬瘟案例場仍見媒體進出 杜文珍嚴肅呼籲：不應冒險

台中市梧棲養豬場確診全台首例非洲豬瘟，行政院長卓榮泰昨主持「非洲豬瘟前進應變所」會議，宣布延長禁宰禁運、禁廚餘餵養措施10天，但昨天在案例場卻發現仍有媒體到現場拍攝。農業部次長杜文珍今嚴肅呼籲，人員進出都可能成為非洲豬瘟病毒攜帶的媒介，絕對不要在移動管制期間冒這樣的風險。

行政院長卓榮泰昨主持「非洲豬瘟前進應變所」會議，宣布延長禁宰禁運、禁廚餘餵養措施10天，並於今天啟動第二階段「5天作戰計畫」。

農業部長陳駿季昨於非洲豬瘟中央災害應變中心表示，今起啟動第二輪精準調查來找出來源，預計5天內完成精進查訪，也因為「豬不動人在動」，第二輪查訪在移動管制、化製車消毒等加強管理上會訂定相關策略。

然而昨疫調人員於台中案例場環境採檢時，卻發現現場仍有媒體記者進出，幾乎沒有案場管制。杜文珍今表示，案場清潔消毒要做好，目的就是希望把病毒鎖在案場，也因為非洲豬瘟病毒的環境抵抗力非常強，因此人員進出一定要管制。

杜文珍指出，昨天案例場現場仍發現有記者在拍攝，非洲豬瘟病毒不會傳染人，但人卻會成為非洲豬瘟病毒攜帶的媒介，呼籲媒體千萬不要在移動管制期間進到任何養豬場內。