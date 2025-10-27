媒體爆涉豬瘟案王姓獸醫佐今到案？ 檢方澄清：尚無報載進度

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市梧棲區養豬場傳出首例非洲豬瘟案例，台中地檢署分他案調查。圖／本報資料照
台中市梧棲區養豬場傳出首例非洲豬瘟案例，台中地檢署分他案調查。圖／本報資料照

鏡周刊今天報導，與台中梧棲養豬場非洲豬瘟案有關的王姓獸醫佐，今天被檢方傳訊通知到案，台中地檢署今澄清，此案是在本月22日時剪報分他字案調查，隔日傳喚陳姓豬場父子到案，訊後請回，今無傳喚王姓獸醫佐的動作，也未如媒體報載有在今天分案情事，需針對報導與事實有出入部分，向外界說明。

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻被驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，場內195頭豬已遭預防性撲殺；台中地檢署在22日分「他」字追查豬瘟來源、有無違反動物傳染病防治條例，23日檢察官以證人身分傳喚梧棲豬農陳姓父子到案，訊後請回。

中檢表示，此案民生專組主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝，前赴台中市動物保護防疫處調取相關資料，指揮調查局台中市調查處、保安警察第七總隊，及中檢重案支援中心檢察事務官追查案關養豬場近期豬隻流向、相關販售網絡。

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，昨天傳出通報豬瘟場的王姓獸醫師無獸醫執業執照，僅是獸醫佐。台中市農業局長張敬昌今表示，此案是豬農發現豬隻生病徵兆，打電話「請教」王姓獸醫佐意見，由豬農自行投藥，但後續有豬隻不斷死亡，王姓獸醫佐才通報動保處。

張敬昌說，豬場10月14日及20日都是動保處獸醫師到場，10月20日由動保處獸醫師解剖取樣死亡豬隻，再送檢到獸醫研究所。非洲豬瘟案發3天已掌握王姓獸醫佐無獸醫執業執照，疑涉違法診斷，將交由檢調查察。

台中非洲豬瘟死亡豬到底多少頭？ 中市農業局：疫調比對78頭

非洲豬瘟養豬場… 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

首例非洲豬瘟台中成破口 民進黨團批市府螺絲全掉要求兩局長下台

非洲豬瘟案王姓獸醫佐疑涉違法診斷 養豬老農回應了

禁廚餘養豬再延長10天 盧秀燕要求環保局天天視訊「人盯桶」

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運、禁廚餘10天...

台中非洲豬瘟死亡豬到底多少頭？ 中市農業局：疫調比對78頭

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟，農業部22日指出，至10月20日已累計死亡117頭豬隻。台中市農業局長張敬昌今在非洲豬瘟中...

中市露天處理廚餘影像曝光 市議員問鳥兒會不會間接傳染疫情？

台中市梧棲爆發非洲豬瘟疫情，市議員江和樹今到霧峰的一處廚餘掩埋場了解廚餘處理情形。他不滿的說，現場很臭，現在連養豬大戶都...

「有第一次，就有第二次！」 全國養豬協會籲全面禁用廚餘

台中爆發非洲豬瘟疫情，是否全面禁止廚餘養豬，中華民國養豬協會理事長潘連周明確表態支持「全面禁廚餘養豬」，他強調有第一次就...

