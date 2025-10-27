聽新聞
台中非洲豬瘟死亡豬到底多少頭？ 中市農業局：疫調比對78頭
台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟，農業部22日指出，至10月20日已累計死亡117頭豬隻。台中市農業局長張敬昌今在非洲豬瘟中央前進應變所表示，經確認台中梧棲案例場疫調豬隻數目為78頭。
台中市梧棲養豬場上周爆出非洲豬瘟，農業部表示，該牧場登記300頭豬隻，使用廚餘養豬，10月10日場內豬隻開始出現死亡，特約獸醫師懷疑感染放線桿菌胸膜肺炎用藥治療，因化製監控系統呈現死亡數量異常，14日由台中市動物保護處前往訪視，因已診治中未採樣，由化製監測系統顯現場內豬隻持續死亡，至20日已累計死亡117頭豬隻，當天動保處人員前往採檢送農業部獸醫研究所檢驗。
非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會，農業局長張敬昌表示，確認案例場疫調豬隻78頭數目無誤。
媒體追問為何有數字落差？張敬昌說，117頭是飼主憑記憶告訴防疫人員，不是系統上的頭數，豬隻送到化製場會有三聯單，豬農會留一聯，化製場與防疫所也各有一聯，78頭疫調數目就是比對化製場的聯單。
前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍說，全台豬場首輪訪視皆無異常，第1階段守住疫情未外溢，目前全台僅台中1場案例場，「可稍微放心、但不可放鬆」。
