非洲豬瘟養豬場… 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，昨天傳出通報豬瘟場的王姓獸醫師無獸醫執業執照，僅是獸醫佐。台中市農業局長張敬昌今表示，從疫情爆發到豬隻死亡，王姓獸醫佐與紀姓獸醫師都未到過現場，僅豬農以「電話請教」王姓獸醫佐，令人震驚。

台中爆出非洲豬瘟後，中央、地方持續疫調，釐清養豬場與獸醫通報過程。台中市農業局剛開始稱紀姓獸醫師曾到梧棲場診斷，事後，遭紀醫師打臉，他自己是當事人，為何不知道自己有建議投藥，官方發布的消息令人失望。農業局後來澄清說是另名獸醫師建議。

台中市政府昨傍晚公布，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但無獸醫執業執照，不得填發診斷書、處方或開具證明文件，對於王姓獸醫是否違反動物傳染病防治條例，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助查察。

非洲豬瘟前進應變所今開記者會，農業局長張敬昌指出，王姓獸醫佐與紀姓獸醫師都未曾到過養豬場看過，豬農發現豬隻生病徵兆，打電話「請教」王姓獸醫佐意見，並由豬農自行投藥，但後續有豬隻不斷死亡，王姓獸醫佐才通報動保處。

張敬昌說，豬場10月14日及20日都是動保處獸醫師到場，10月20日由動保處獸醫師解剖取樣死亡豬隻，再送檢到獸醫研究所。非洲豬瘟案發3天已掌握王姓獸醫佐無獸醫執業執照，疑涉違法診斷，將交由檢調查察。