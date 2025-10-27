防堵非洲豬瘟　綠籲平台業者與主管單位杜絕郵包污染

為防堵非洲豬瘟，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，境外郵包威脅食品安全，各界關注是否有更積極的檢驗作法。他呼籲主管單位及平台業者負起責任，嚴格杜絕郵包的交叉污染。

鍾佳濱在立法院接受媒體聯訪表示，朝野立委都提醒並要求行政機關，嚴密注意兩岸交流中郵包的問題。目前幾個主要平台業者往來的郵包，是由中華郵政與交通部督管。

鍾佳濱說，各界看到郵包亂象已威脅到食品安全，因此呼籲趕快檢討所有涉及兩岸物流平台，關於郵包的檢驗能否有更積極的作法。

鍾佳濱表示，台灣與鄰近國家的郵寄、郵包往來的量非常大，特別集中在對岸，因此呼籲相關平台業者及主管機關，應趕快該負起責任，嚴格杜絕郵包的交叉污染。

媒體問到，台中梧棲養豬場驗出非洲豬瘟，疫調發現廚餘通報不符規定，市議員指豬農5月後就沒正常上傳，市府也未稽查。鍾佳濱說，台中市環保局是廚餘資源再利用的受理與監督機關，清潔隊也是環保局的直屬機關，從此來看，台中市政府環保局的螺絲掉滿地。

另外，發生問題的養豬場傳出是自行找沒有執照的獸醫師開藥診療。鍾佳濱說，這種離譜的錯誤，台中市政府應出面說明。