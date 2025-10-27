防堵非洲豬瘟　綠籲平台業者與主管單位杜絕郵包污染

快訊

中央社／ 台北27日電

為防堵非洲豬瘟，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，境外郵包威脅食品安全，各界關注是否有更積極的檢驗作法。他呼籲主管單位及平台業者負起責任，嚴格杜絕郵包的交叉污染。

鍾佳濱在立法院接受媒體聯訪表示，朝野立委都提醒並要求行政機關，嚴密注意兩岸交流中郵包的問題。目前幾個主要平台業者往來的郵包，是由中華郵政與交通部督管。

鍾佳濱說，各界看到郵包亂象已威脅到食品安全，因此呼籲趕快檢討所有涉及兩岸物流平台，關於郵包的檢驗能否有更積極的作法。

鍾佳濱表示，台灣與鄰近國家的郵寄、郵包往來的量非常大，特別集中在對岸，因此呼籲相關平台業者及主管機關，應趕快該負起責任，嚴格杜絕郵包的交叉污染。

媒體問到，台中梧棲養豬場驗出非洲豬瘟，疫調發現廚餘通報不符規定，市議員指豬農5月後就沒正常上傳，市府也未稽查。鍾佳濱說，台中市環保局是廚餘資源再利用的受理與監督機關，清潔隊也是環保局的直屬機關，從此來看，台中市政府環保局的螺絲掉滿地。

另外，發生問題的養豬場傳出是自行找沒有執照的獸醫師開藥診療。鍾佳濱說，這種離譜的錯誤，台中市政府應出面說明。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

非洲豬瘟養豬場… 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，昨天傳出通報豬瘟場的王姓獸醫師無獸醫執業執照，僅是獸醫佐。台中市農業局長張敬昌今表示，...

禁廚餘養豬再延長10天 盧秀燕要求環保局天天視訊「人盯桶」

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運、禁廚餘10天...

台中非洲豬瘟死亡豬到底多少頭？ 中市農業局：疫調比對78頭

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟，農業部22日指出，至10月20日已累計死亡117頭豬隻。台中市農業局長張敬昌今在非洲豬瘟中...

豬禁宰延長10天彰化議員憂豬場爆量難消化 養豬戶現金流吃緊

行政院昨宣布延長全國豬隻禁宰運與禁餵廚餘十天，彰化縣議會今開定期會，議員聚焦養豬戶資金壓力、豬隻滯場與廚餘去化問題。縣府...

禁宰延10天是否提供補助？卓榮泰：依時程、需要做處理

台中爆出非洲豬瘟案例，為防堵疫情擴散，行政院長卓榮泰26日宣布原已進行5天的禁運禁宰措施，將再延長10天，豬農與攤商憂心...

因應非洲豬瘟豬隻禁宰10天 新北公有市場豬肉攤商減免租金

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運及禁廚餘10天。面對傳統攤商因禁宰而影響生計，新北市長...

