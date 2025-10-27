豬禁宰延長10天彰化議員憂豬場爆量難消化 養豬戶現金流吃緊

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
行政院昨宣布延長全國豬隻禁宰運與禁餵廚餘十天，彰化各鄉鎮市清潔隊收回的廚餘桶一進到溪州焚化爐焚燒。圖／彰化縣府環保局提供
行政院昨宣布延長全國豬隻禁宰運與禁餵廚餘十天，彰化縣議會今開定期會，議員聚焦養豬戶資金壓力、豬隻滯場與廚餘去化問題。縣府農業處副處長蕭麗玲指出，縣內肉品市場每日拍賣屠宰約1800到2000頭豬，目前暫停拍賣期間，縣府正統計豬隻數量，待市場重新開放後，將管制進場量，以維持市場秩序與價格穩定。

彰化縣是養豬大縣，縣議員洪騰明指出，禁運以來豬隻全都滯留豬場，若解禁後大量豬隻同時送入市場，恐怕難以消化。他強調，過去拍賣豬隻後三天就能收到貨款，如今停宰時間半個月，有的養豬戶現金流緊繃，資金周轉成挑戰，希望縣府研議短期協助措施。

洪騰明說，近來與養豬戶交流時，大家都對非洲豬瘟防疫壓力感到焦慮，不少業者擔心廚餘來源複雜，增加風險。他建議縣府應評估是否設置集中場，統一處理廚餘，以及想了解雲林縣為何可以全面禁止廚餘養豬。

對此，環保局長江培根回應，雲林縣的廚餘回收由鄉鎮公所收集後，部分提供給南亞堆肥場使用，屬於六輕回饋機制，而事業單位產生的廚餘則交由在地三家化製廠處理，整體後端處理能量完整。中央政策也推動廚餘集中蒸煮處理，彰化縣目前已有位於田尾的養豬場通過興辦事業計畫，申請建造集中處理中心。

依農業部規定，自本月22日起全面暫停廚餘餵豬，彰化縣各鄉鎮收進的廚餘統一送入焚化爐處理。環保局統計，禁餵政策實施後三天內，全縣熟廚餘進焚化廠量達190.4公噸，其中鄉鎮清潔隊收集62.22公噸，養豬業者自行載運128.18公噸。

江培根表示，彰化近年垃圾減量成效明顯，鄉鎮清潔隊每年垃圾量已由27萬噸降至24萬噸，因此短期內處理無法餵豬的熟廚餘量並無問題。考量養豬戶過去收受社區、餐廳與團膳等廚餘蒸煮餵豬，為防止業者因停收造成廚餘無處去，環保局短期協助處理業者收回的廚餘，今天將與開會宣導與研擬後續對策。

