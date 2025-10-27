禁宰延10天是否提供補助？卓榮泰：依時程、需要做處理
台中爆出非洲豬瘟案例，為防堵疫情擴散，行政院長卓榮泰26日宣布原已進行5天的禁運禁宰措施，將再延長10天，豬農與攤商憂心恐影響收入，外界關心是否會對豬農攤商補助，卓榮泰27日回應，會依照時程、需要、標準及法規來做處理。
卓榮泰26日前往台中非洲豬瘟中央前進應變所視導工作小組會議，並向國人說明下一階段防疫作戰計畫，共有五項新工作要求，包括：一、從嚴防疫，延長禁運時間；二、落實疫調，精準研判；三、廚餘清運，安全有序；四、精準訪查，遏止擴散；五、嚴守邊境，持續查緝。卓院長強調，不論過程多艱辛、時間多漫長，中央地方都必須高度合作，以最大力量將疫情限縮在最小範圍，不影響所有國人正常生活。
面對非洲豬瘟對養豬產業造成衝擊，多數市場豬肉攤商因中央禁宰政策被迫暫停營業，業者坦言，短時間內失去收入來源，「不是怕豬價崩盤，是怕生計崩掉」。
卓榮泰上午赴國道1號五股交流道改善工程，媒體喊話，會有豬農攤商補助？卓榮泰回應，會依照時程、需要、標準及法規來做處理。
