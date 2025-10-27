快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

禁宰延10天是否提供補助？卓榮泰：依時程、需要做處理

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
豬隻禁運禁宰措施，再延長10天，彰化傳統菜市場部分豬肉攤今天暫停營業。記者黃仲裕／攝影
豬隻禁運禁宰措施，再延長10天，彰化傳統菜市場部分豬肉攤今天暫停營業。記者黃仲裕／攝影

台中爆出非洲豬瘟案例，為防堵疫情擴散，行政院長卓榮泰26日宣布原已進行5天的禁運禁宰措施，將再延長10天，豬農與攤商憂心恐影響收入，外界關心是否會對豬農攤商補助，卓榮泰27日回應，會依照時程、需要、標準及法規來做處理。

卓榮泰26日前往台中非洲豬瘟中央前進應變所視導工作小組會議，並向國人說明下一階段防疫作戰計畫，共有五項新工作要求，包括：一、從嚴防疫，延長禁運時間；二、落實疫調，精準研判；三、廚餘清運，安全有序；四、精準訪查，遏止擴散；五、嚴守邊境，持續查緝。卓院長強調，不論過程多艱辛、時間多漫長，中央地方都必須高度合作，以最大力量將疫情限縮在最小範圍，不影響所有國人正常生活。

面對非洲豬瘟對養豬產業造成衝擊，多數市場豬肉攤商因中央禁宰政策被迫暫停營業，業者坦言，短時間內失去收入來源，「不是怕豬價崩盤，是怕生計崩掉」。

卓榮泰上午赴國道1號五股交流道改善工程，媒體喊話，會有豬農攤商補助？卓榮泰回應，會依照時程、需要、標準及法規來做處理。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

延長禁運禁宰10天 屏東養豬協會全力配合

延長禁運禁宰10天 雲林養豬協會認同

禁廚餘養豬再10天恐爆去化危機？卓榮泰掛保證：清運民間會協助

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁宰運、廚餘再10天

相關新聞

非洲豬瘟養豬場… 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，昨天傳出通報豬瘟場的王姓獸醫師無獸醫執業執照，僅是獸醫佐。台中市農業局長張敬昌今表示，...

禁廚餘養豬再延長10天 盧秀燕要求環保局天天視訊「人盯桶」

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運、禁廚餘10天...

台中非洲豬瘟死亡豬到底多少頭？ 中市農業局：疫調比對78頭

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟，農業部22日指出，至10月20日已累計死亡117頭豬隻。台中市農業局長張敬昌今在非洲豬瘟中...

豬禁宰延長10天彰化議員憂豬場爆量難消化 養豬戶現金流吃緊

行政院昨宣布延長全國豬隻禁宰運與禁餵廚餘十天，彰化縣議會今開定期會，議員聚焦養豬戶資金壓力、豬隻滯場與廚餘去化問題。縣府...

禁宰延10天是否提供補助？卓榮泰：依時程、需要做處理

台中爆出非洲豬瘟案例，為防堵疫情擴散，行政院長卓榮泰26日宣布原已進行5天的禁運禁宰措施，將再延長10天，豬農與攤商憂心...

因應非洲豬瘟豬隻禁宰10天 新北公有市場豬肉攤商減免租金

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運及禁廚餘10天。面對傳統攤商因禁宰而影響生計，新北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。