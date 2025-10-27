聽新聞
0:00 / 0:00
因應非洲豬瘟豬隻禁宰10天 新北公有市場豬肉攤商減免租金
台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運及禁廚餘10天。面對傳統攤商因禁宰而影響生計，新北市長侯友宜今宣布，經發局有與攤商及市場肉品業者聯絡 ，了解他們現在面臨的困境跟挑戰，在豬隻禁運這段期間減免攤商租金費用。
侯友宜表示，我們會盡力支持讓受到影響的攤商、肉品業者甚至豬農，也希望中央在整個補助能更寬裕，全力支持他們的產業 。另新北市的豬肉餐商及肉品製造業者所受的損失，能夠用減免費用幫助他們度過難關。
新北市經發局長盛筱蓉表示，在公有市場攤商因豬肉禁宰期間，對於攤位使用費(租金)給予減免。
今有媒體詢問對於台中發生非洲豬瘟一事，有人形容台中是破口，對此，侯友宜表示，已經發生問題就努力解決，讓民生的沖擊降到最低，大家一起加油。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言