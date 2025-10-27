快訊

因應非洲豬瘟豬隻禁宰10天 新北公有市場豬肉攤商減免租金

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜(圖中)今表示，在豬隻禁運這段期間減免攤商租金費用。記者林媛玲／攝影
台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運及禁廚餘10天。面對傳統攤商因禁宰而影響生計，新北市長侯友宜今宣布，經發局有與攤商及市場肉品業者聯絡 ，了解他們現在面臨的困境跟挑戰，在豬隻禁運這段期間減免攤商租金費用。

侯友宜表示，我們會盡力支持讓受到影響的攤商、肉品業者甚至豬農，也希望中央在整個補助能更寬裕，全力支持他們的產業 。另新北市的豬肉餐商及肉品製造業者所受的損失，能夠用減免費用幫助他們度過難關。

新北市經發局長盛筱蓉表示，在公有市場攤商因豬肉禁宰期間，對於攤位使用費(租金)給予減免。

今有媒體詢問對於台中發生非洲豬瘟一事，有人形容台中是破口，對此，侯友宜表示，已經發生問題就努力解決，讓民生的沖擊降到最低，大家一起加油。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

非洲豬瘟養豬場… 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，昨天傳出通報豬瘟場的王姓獸醫師無獸醫執業執照，僅是獸醫佐。台中市農業局長張敬昌今表示，...

媒體爆涉豬瘟案王姓獸醫佐今到案？ 檢方澄清：尚無報載進度

鏡周刊今天報導，與台中梧棲養豬場非洲豬瘟案有關的王姓獸醫佐，今天被檢方傳訊通知到案，台中地檢署今澄清，此案是在本月22日...

禁廚餘養豬再延長10天 盧秀燕要求環保局天天視訊「人盯桶」

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運、禁廚餘10天...

台中非洲豬瘟死亡豬到底多少頭？ 中市農業局：疫調比對78頭

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟，農業部22日指出，至10月20日已累計死亡117頭豬隻。台中市農業局長張敬昌今在非洲豬瘟中...

豬禁宰延長10天彰化議員憂豬場爆量難消化 養豬戶現金流吃緊

行政院昨宣布延長全國豬隻禁宰運與禁餵廚餘十天，彰化縣議會今開定期會，議員聚焦養豬戶資金壓力、豬隻滯場與廚餘去化問題。縣府...

禁宰延10天是否提供補助？卓榮泰：依時程、需要做處理

台中爆出非洲豬瘟案例，為防堵疫情擴散，行政院長卓榮泰26日宣布原已進行5天的禁運禁宰措施，將再延長10天，豬農與攤商憂心...

