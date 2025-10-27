快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

放行廚餘送至通報不實豬場　鍾佳濱批：台中市府螺絲掉滿地

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片

台中爆發台灣首例非洲豬瘟，疫調發現廚餘通報不符規定。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天批評台中市環保局「螺絲掉滿地」，竟在長達5個月未收到養豬戶上傳廚餘蒸煮紀錄情況下，讓轄下清潔隊卻持續送廚餘給養豬戶。

環境部長彭啓明日前指出，這家爆發非洲豬瘟的養豬場以廚餘餵豬，廚餘通報不符規定，8月甚至掛零。如果業者未依規定傳資料，環保單位每個月都應去查核輔導。

鍾佳濱今天在立法院受訪指出，在六都體系，收廚餘的清潔隊均屬各直轄市環保局管理，廚餘再利用亦然，台中市環保局長達5個月未收到養豬戶上傳廚餘蒸煮紀錄，但轄下清潔隊卻持續送廚餘給養豬戶，「真是螺絲掉滿地」。

鍾佳濱提到，很多立委都有提醒並要求行政機關，應嚴密注意兩岸交流中的「郵包」問題。目前郵包是由中華郵政與交通部主管，但郵包亂象已威脅食品安全，他呼籲政府應趕快檢討兩岸物流平台，研議更積極的作法。

他說，非洲豬瘟在台爆之前，全亞洲僅剩日本與台灣為非疫區，但台灣與中國間的郵寄往來頻繁，相關平台業者和主管機關應趕快負起責任，嚴格杜絕郵包交叉污染。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

傳鄭麗文恐成連家「傀儡」 鍾佳濱：重點是別成中共傀儡

台中擬現非洲豬瘟 鍾佳濱：快疫調 看誰沒落實中央政策成破口

非洲豬瘟「非疫國」恐破功 民進黨團：中央地方落實分工全力防堵

綠推修法345億挹注國民年金 藍委：把對軍公教刻薄轉嫁全民

相關新聞

非洲豬瘟養豬場… 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，昨天傳出通報豬瘟場的王姓獸醫師無獸醫執業執照，僅是獸醫佐。台中市農業局長張敬昌今表示，...

媒體爆涉豬瘟案王姓獸醫佐今到案？ 檢方澄清：尚無報載進度

鏡周刊今天報導，與台中梧棲養豬場非洲豬瘟案有關的王姓獸醫佐，今天被檢方傳訊通知到案，台中地檢署今澄清，此案是在本月22日...

禁廚餘養豬再延長10天 盧秀燕要求環保局天天視訊「人盯桶」

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運、禁廚餘10天...

台中非洲豬瘟死亡豬到底多少頭？ 中市農業局：疫調比對78頭

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟，農業部22日指出，至10月20日已累計死亡117頭豬隻。台中市農業局長張敬昌今在非洲豬瘟中...

豬禁宰延長10天彰化議員憂豬場爆量難消化 養豬戶現金流吃緊

行政院昨宣布延長全國豬隻禁宰運與禁餵廚餘十天，彰化縣議會今開定期會，議員聚焦養豬戶資金壓力、豬隻滯場與廚餘去化問題。縣府...

禁宰延10天是否提供補助？卓榮泰：依時程、需要做處理

台中爆出非洲豬瘟案例，為防堵疫情擴散，行政院長卓榮泰26日宣布原已進行5天的禁運禁宰措施，將再延長10天，豬農與攤商憂心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。