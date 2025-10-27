放行廚餘送至通報不實豬場　鍾佳濱批：台中市府螺絲掉滿地

台中爆發台灣首例非洲豬瘟，疫調發現廚餘通報不符規定。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天批評台中市環保局「螺絲掉滿地」，竟在長達5個月未收到養豬戶上傳廚餘蒸煮紀錄情況下，讓轄下清潔隊卻持續送廚餘給養豬戶。

環境部長彭啓明日前指出，這家爆發非洲豬瘟的養豬場以廚餘餵豬，廚餘通報不符規定，8月甚至掛零。如果業者未依規定傳資料，環保單位每個月都應去查核輔導。

鍾佳濱今天在立法院受訪指出，在六都體系，收廚餘的清潔隊均屬各直轄市環保局管理，廚餘再利用亦然，台中市環保局長達5個月未收到養豬戶上傳廚餘蒸煮紀錄，但轄下清潔隊卻持續送廚餘給養豬戶，「真是螺絲掉滿地」。

鍾佳濱提到，很多立委都有提醒並要求行政機關，應嚴密注意兩岸交流中的「郵包」問題。目前郵包是由中華郵政與交通部主管，但郵包亂象已威脅食品安全，他呼籲政府應趕快檢討兩岸物流平台，研議更積極的作法。

他說，非洲豬瘟在台爆之前，全亞洲僅剩日本與台灣為非疫區，但台灣與中國間的郵寄往來頻繁，相關平台業者和主管機關應趕快負起責任，嚴格杜絕郵包交叉污染。