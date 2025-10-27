快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

禁廚餘養豬再延長10天 盧秀燕要求環保局天天視訊「人盯桶」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今日表示，第二輪十天的工作就是「守住」，把疫情鎖在案發場內，要求環保局人員以視訊查訪，用「人盯場、人盯桶」方式，避免畜主偷用廚餘。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今日表示，第二輪十天的工作就是「守住」，把疫情鎖在案發場內，要求環保局人員以視訊查訪，用「人盯場、人盯桶」方式，避免畜主偷用廚餘。記者余采瀅／攝影

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運、禁廚餘10天。台中市長盧秀燕今表示，第二輪十天的工作就是「守住」，把疫情鎖在案發場內，市府要求環保局人員天天視訊查訪，用「人盯場、人盯桶」方式，避免飼主偷用廚餘。

非洲豬瘟前進應變所今開記者會，盧秀燕表示，第一輪是「圍堵」，將非洲豬瘟鎖在案發場，不要外溢，成為個案，目前其他台中養豬場都是安全，但因非洲豬瘟有潛伏期，接下第二輪工作就是要「守住」。

盧秀燕說，第二輪工作有兩大方針，第一，案發場與關聯場都要再檢驗。第二則是再加嚴，目前全台養豬場禁止餵廚餘，環境部要求養豬場要把空桶上傳提供檢驗，但是中市府開會後，認為僅憑一張照片上傳，還是有畜主僥倖違法，市府要求環保人員要天天視訊查訪，用「人盯場、人盯桶」，避免畜主不會偷用廚餘，達到清零與解封。

前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍表示，目前採樣都是呈現陰性，但是案發場清潔消毒很重要，但是該案發場的清潔狀況不好，消毒效果不會好，要求市府輔導畜主加強環境清消，並要加強管制人員進出，避免成為媒介傳染。

杜文珍也說，網路流傳一些錯誤訊息，有些甚至是2021年的假訊息，呼籲全民共同對抗非洲豬溫，不要製造紛擾。

盧秀燕提到，目前該案件進入檢調階段，擔心清消過程破壞現場證據，安全起見，建議請示檢察官定義清潔範圍。

前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍。記者余采瀅／攝影
前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍。記者余采瀅／攝影

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

外埔生質能源廠二期未列為重點推動？ 何欣純接棒林佳龍批盧秀燕

林佳龍批台中廚餘處理廠延宕成非洲豬瘟破口 盧秀燕：錯誤資訊

台中加嚴防疫！死1頭豬就PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

林佳龍批盧秀燕「逢龍必反」打壓生質能源廠成非洲豬瘟破口 中市府回應了

相關新聞

禁廚餘養豬再延長10天 盧秀燕要求環保局天天視訊「人盯桶」

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運、禁廚餘10天...

禁運宰延10天 肉品進口商：特殊部位價格可能調漲

行政院長卓榮泰宣布國內豬肉延長禁運宰10天，台中市李姓肉品進口商說，豬肉存量一般有約兩個月，一般還可供應，但因為供應的部...

非洲豬瘟禁宰豬再延期 餐飲業市場搶肉知名東坡肉快賣完

非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心昨天決議全國豬隻禁運禁宰措施再延10天，消息傳出，昨天台中黃昏市場還有部分豬肉的豬肉攤出現...

禁運宰延10天 豬價開市恐崩盤

行政院長卓榮泰宣布國內豬肉延長禁運宰十天，地方豬農、肉品市場及冷凍肉品業者憂心受影響無法出貨，生計受到衝擊，擔心未來廚餘...

陳駿季允穩豬價 近期公告補助

針對延長延長禁宰運豬隻措施對民生和豬價的衝擊，農業部長陳駿季昨指出，將研擬相關補助措施，近期就會對外公告，且日期將追溯至...

杜絕非洲豬瘟 張麗善籲中央全面禁廚餘養豬

行政院昨宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘十天，廚餘如何處理成挑戰，養豬大縣雲林縣長張麗善呼籲中央「一定要展現決心完全禁止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。