禁廚餘養豬再延長10天 盧秀燕要求環保局天天視訊「人盯桶」

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運、禁廚餘10天。台中市長盧秀燕今表示，第二輪十天的工作就是「守住」，把疫情鎖在案發場內，市府要求環保局人員天天視訊查訪，用「人盯場、人盯桶」方式，避免飼主偷用廚餘。

非洲豬瘟前進應變所今開記者會，盧秀燕表示，第一輪是「圍堵」，將非洲豬瘟鎖在案發場，不要外溢，成為個案，目前其他台中養豬場都是安全，但因非洲豬瘟有潛伏期，接下第二輪工作就是要「守住」。

盧秀燕說，第二輪工作有兩大方針，第一，案發場與關聯場都要再檢驗。第二則是再加嚴，目前全台養豬場禁止餵廚餘，環境部要求養豬場要把空桶上傳提供檢驗，但是中市府開會後，認為僅憑一張照片上傳，還是有畜主僥倖違法，市府要求環保人員要天天視訊查訪，用「人盯場、人盯桶」，避免畜主不會偷用廚餘，達到清零與解封。

前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍表示，目前採樣都是呈現陰性，但是案發場清潔消毒很重要，但是該案發場的清潔狀況不好，消毒效果不會好，要求市府輔導畜主加強環境清消，並要加強管制人員進出，避免成為媒介傳染。

杜文珍也說，網路流傳一些錯誤訊息，有些甚至是2021年的假訊息，呼籲全民共同對抗非洲豬溫，不要製造紛擾。