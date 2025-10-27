快訊

非洲豬瘟禁宰豬再延期 餐飲業市場搶肉知名東坡肉快賣完

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原區普羅咖啡館知名的東坡肉主食，業者說賣完為止。記者游振昇／攝影
豐原區普羅咖啡館知名的東坡肉主食，業者說賣完為止。記者游振昇／攝影

非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心昨天決議全國豬隻禁運禁宰措施再延10天，消息傳出，昨天台中黃昏市場還有部分豬肉的豬肉攤出現搶肉潮，一名湯包老板說，他搶到部分溫體豬肉，還可再營業一周，希望屆時禁宰令提前解除，否則他不知如何營業維生。

豐原區普羅咖啡館內知名東坡肉，詢問度仍高，業者說這批東坡肉是之前購買，目前市場不賣溫體豬肉，東坡肉此套餐賣完為止。

台中一名湯包店老板說，聽到禁宰措施再延10天，他昨天下午連趕幾場黃昏市場，搶購一些豬肉，應可再營業一周，他昨天下午想再多買，豬肉攤已無肉可買。

非洲豬瘟中央災害應變中心26日召開第38次會議，應變中心召集人行政院卓榮泰院長主持，應變中心表示，農業部再次召開專家會議，基於風險考量，與會專家咸認應持續實施全國豬隻禁運禁宰措施並再延長10天。

禁廚餘養豬再延長10天 盧秀燕要求環保局天天視訊「人盯桶」

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫，行政院長卓榮泰昨宣布延長禁宰運、禁廚餘10天...

禁運宰延10天 肉品進口商：特殊部位價格可能調漲

行政院長卓榮泰宣布國內豬肉延長禁運宰10天，台中市李姓肉品進口商說，豬肉存量一般有約兩個月，一般還可供應，但因為供應的部...

禁運宰延10天 豬價開市恐崩盤

行政院長卓榮泰宣布國內豬肉延長禁運宰十天，地方豬農、肉品市場及冷凍肉品業者憂心受影響無法出貨，生計受到衝擊，擔心未來廚餘...

陳駿季允穩豬價 近期公告補助

針對延長延長禁宰運豬隻措施對民生和豬價的衝擊，農業部長陳駿季昨指出，將研擬相關補助措施，近期就會對外公告，且日期將追溯至...

杜絕非洲豬瘟 張麗善籲中央全面禁廚餘養豬

行政院昨宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘十天，廚餘如何處理成挑戰，養豬大縣雲林縣長張麗善呼籲中央「一定要展現決心完全禁止...

