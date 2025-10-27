非洲豬瘟禁宰豬再延期 餐飲業市場搶肉知名東坡肉快賣完

非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心昨天決議全國豬隻禁運禁宰措施再延10天，消息傳出，昨天台中黃昏市場還有部分豬肉的豬肉攤出現搶肉潮，一名湯包老板說，他搶到部分溫體豬肉，還可再營業一周，希望屆時禁宰令提前解除，否則他不知如何營業維生。

豐原區普羅咖啡館內知名東坡肉，詢問度仍高，業者說這批東坡肉是之前購買，目前市場不賣溫體豬肉，東坡肉此套餐賣完為止。

台中一名湯包店老板說，聽到禁宰措施再延10天，他昨天下午連趕幾場黃昏市場，搶購一些豬肉，應可再營業一周，他昨天下午想再多買，豬肉攤已無肉可買。

非洲豬瘟中央災害應變中心26日召開第38次會議，應變中心召集人行政院卓榮泰院長主持，應變中心表示，農業部再次召開專家會議，基於風險考量，與會專家咸認應持續實施全國豬隻禁運禁宰措施並再延長10天。