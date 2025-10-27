杜絕非洲豬瘟 張麗善籲中央全面禁廚餘養豬

行政院昨宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘十天，廚餘如何處理成挑戰，養豬大縣雲林縣長張麗善呼籲中央「一定要展現決心完全禁止廚餘養豬」，才能完全杜絕非洲豬瘟。

張麗善說，豬瘟對產業影響很大，不只養豬產業本身的產值超過八八六億元，周邊連帶產業更超過一一○○億元，共計高達近二千億元的產值，怎可因為全台僅四十六萬頭豬要吃廚餘，影響五百多萬頭養豬產業，中央豈可因小失大，這樣值得嗎？

張麗善直言，台灣今年五月好不容易成為亞洲最早也是唯一的「三大豬病非疫區」國家，就因沒能全面禁止廚餘養豬，導致發生非洲豬瘟，如不禁用、光延長禁用天數，未來持續反覆發生怎麼辦？她建議中央一定要展現決心完全禁止廚餘養豬，才能保護養豬產業。

台中市環保局預估未來十天將有約二五○○噸廚餘需處理，市府將依中央指引採取掩埋或焚化發電等多元方式調整因應。若採掩埋方式，會與一般垃圾嚴格區隔，以利未來堆肥再利用。

暫停廚餘養豬，多出的廚餘如何去化？環境部長彭啓明指出，短期廚餘去化沒有問題，有些縣市透過堆肥、焚化爐、掩埋、生質能等方式來處理，但長時間會影響處理量能，未來如何去化會積極跨部會討論，廚餘掩埋的關鍵是要每日覆土，掩埋廚餘的場址也須採挖掘五十公分的深度，不會形成外界擔憂的廚餘山。