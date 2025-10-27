聽新聞
台南運豬車上路 成防疫漏洞

聯合報／ 記者李柏澔袁志豪萬于甄徐白櫻、宋源彰／連線報導

台中爆出非洲豬瘟案例，農業部廿二日宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少十五天。本報接獲爆料，台南市後壁區菁寮里廿四日有運豬車仍在移動，已嚴重違反禁運規定，也形成本次防疫的另一大破口。台南市長黃偉哲昨證實此事，市府開罰業者卅五萬元。農業部長陳駿季昨怒批，絕不允許該行為。

雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，政府想經由禁運禁宰降低非洲豬瘟可能的傳染，結果有人心存僥倖，形成防疫大漏洞，可見防疫發條根本就沒上緊。

據了解，台南後壁區殷姓豬農採二地式飼養，本月廿四日涉從後壁場移出十三頭母豬至白河區自家養豬場，途中遭民眾發現拍下檢舉；殷姓豬農供稱「不知同場不得異地移動」。

黃偉哲表示，台南是全台第四大的養豬縣市，對豬隻管控一定要非常嚴格，不能夠產生任何破口。他強調，不管是不是自己的豬場，自己的運載車輛，是不是要運去屠宰、私宰，還是要運到另一個地方飼養，都不允許，會從重處理這個事情。

另外，嘉里大榮物流十月廿三日運送疑似非洲豬瘟肉品，遭高市衛生局裁罰。業者雖喊冤，但高雄市衛生局昨天態度強硬表示，大榮謊稱僅一輛車裝ＧＰＳ、延遲四十小時提供運送清單，經追查當日大貨車共載運六七四件冷鏈及其他貨品，分送高雄十二個行政區，因嚴重妨礙且延宕食安風險管控，將依法加重裁罰三百萬元，勒令停業一周，並移送地檢署偵辦。

高雄市長陳其邁表示，豬隻從彰化至高雄當中已混雜在生鮮食品中，依中央指示全數銷毀，因嘉里大榮物流業者第一時間規避提供運送清單和大貨車ＧＰＳ資料，市府處理原則一向是防止傳染擴散，業者規避、拒絕配合調查給予重罰並移送法辦，「提醒所有物流業者需配合防疫措施」。

