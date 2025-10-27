豬肉供應鏈斷貨 餐飲業跳腳

全台各地市場豬肉攤商因中央禁宰政策被迫暫停營業，許多餐飲者也連帶受影響，民眾也只好改吃其他肉品。

北市南門市場自治會會長王銓國也說，豬肉是民生重要主食之一，這陣子不僅豬肉攤受衝擊，賣水餃、麵攤等店家也被波及，供應鏈斷貨，陸續拿庫存出來賣，賣完就只能休息。

有餐飲業者跳腳，近期豬肉進不到貨了。也有養豬戶說，看不出政府有決心解決非洲豬瘟，若不正視廚餘問題，「恐不會是最後一次發生」。

屏東縣內埔鄉謝姓黑豬肉攤商說，門市若沒貨供應，只能休無薪假，門市都有備貨，餐廳出貨較緊，備貨量約一周，訂單多以宅配為主，上周疫情爆發後，宅配訂單增約一成。

屏東萬巒豬腳街有業者說，現階段存量算充足，但這幾天連假買氣有變差，豬腳存量可能過幾天就會受影響。

高雄外食族陳小姐常吃排骨便當，她說，只能忍一忍，改吃其他口味。徐姓家庭主婦喜歡做滷肉和滷味，她說，政府公布不殺豬政策，已改買雞肉、海鮮替代。

新北范姓家庭主婦表示，近期採買食材盡量避開豬肉，水餃、包子等加工品也盡量不碰，「雞肉、魚肉、牛肉都可以代替，沒有非吃豬肉不可。」她也說，豬肉宰殺、運銷解禁後，政府須公布完整檢驗結果，用科學數據重拾消費者信心。

彰化縣埔鹽鄉公所十一月二日將舉辦「糯米文化藝術節」，鄉長許文萍說，原本彰化知名阿璋肉圓將提供肉圓讓大家免費品嘗，但因阿璋肉圓只使用國內溫體豬，如今禁宰期延長，品嘗肉圓活動只能取消，公所緊急調度鴨肉米糕上場。