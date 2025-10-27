梧棲養豬場主人自行判斷餵藥 獸醫佐送法辦

台中梧棲區廚餘養豬場日前檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，環境部長彭啓明昨指出，該養豬場的蒸煮紀錄上傳和地方環保局的查核次數，均出現不符規範情況，八月上傳次數甚至掛零。台中市環保局稱八月和九月，都曾以電話輔導老農並提醒對方，十月十七日到場稽查，老農當天不在場。

此外，梧棲爆發問題的養豬場陳姓主人在先前的疫調訪談時稱，曾有獸醫師到場了解，「獸醫師初步懷疑為放線桿菌胸膜肺炎」，台中市政府農業局調查發現，案場主人指稱獸醫師非案場「特約」獸醫師，是擁有獸醫佐的另名王姓人員，由於獸醫佐沒有獸醫執照，依規定不得填發診斷書、處分或開具證明文件，疑涉違法診斷，農業局已將相關事證資料，發文檢調協助查察。

陳姓飼主昨表示，他看豬隻流鼻血，根據自己養豬卅多年經驗，自行研判豬隻可能感染放線桿菌胸膜肺炎，利用以前留下的藥劑為豬隻施打治療，結果沒效，他沒遇過非洲豬瘟，不知會這麼嚴重，忘記是向誰買的藥品。

現行規定養豬業者如要用廚餘餵豬，養豬場之養豬頭數須達二百頭以上，並應取得地方環保單位核准之廚餘再利用檢核許可，廚餘須經高溫蒸煮，達到中心溫度九十度以上至少維持一小時的條件才能餵食豬隻，且須將廚餘蒸煮照片、影像和蒸煮溫度等上傳地方環保局。

本次確診案例，病毒來源目前最被懷疑的就是廚餘。彭啓明昨表示，依規定廚餘蒸煮的養豬場必須每天呈報，但調閱上傳紀錄發現，這家養豬場五月的時候傳了廿四次，六月傳了八次、七月傳了一次，八月卻是零次。

彭啓明說，根據相關指引規範規定，如果養豬場沒有每天依規定上傳，地方單位應該每個月進場查核輔導，但地方環保局只在五月和七月僅各查核一次，因此廚餘蒸煮紀錄上傳和地方環保局查核，確實有不符規範的情況。

台中市環保局長陳宏益表示，中市環保局今年五月和七月稽查廚餘養豬作業都正常，但養豬老農對上網貼照片等網路流程不了解，不符上傳規定。但目前國內也無罰則，八月和九月，環保局人員電話輔導老農並提醒對方，十月十七日再度到場稽查，老農當天不在場。