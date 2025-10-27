聽新聞
禁運宰延10天 豬價開市恐崩盤

聯合報／ 記者陳俊智余采瀅張策林敬家蔡維斌李宗祐／連線報導
台中出現非洲豬瘟後，台中市動保處昨採檢抽樣三十場養豬場、消毒訪視，確保疫情不會擴散。圖／台中市農業局提供
台中出現非洲豬瘟後，台中市動保處昨採檢抽樣三十場養豬場、消毒訪視，確保疫情不會擴散。圖／台中市農業局提供

行政院長卓榮泰宣布國內豬肉延長禁運宰十天，地方豬農、肉品市場及冷凍肉品業者憂心受影響無法出貨，生計受到衝擊，擔心未來廚餘養豬的安全性與市場重新開放後的價格崩盤。行政院昨與地方政府的線上會議，多位地方首長都建議中央提供相關補助與支持。

各地豬農普遍關切病毒來源，也擔心未來解禁後市場價格崩盤，呼籲中央設置保障收購機制。桃園市肉品市場代表指出，豬農對非洲豬瘟憂心不已，也怕廚餘飼養豬肉未來遭市場排斥；若解禁後大量豬隻湧入屠宰場，恐導致價格暴跌。由於市場營收仰賴拍賣制度，屠宰及市場從業人員的生計也需政府協助。

豬農、攤商各有焦慮，養豬戶憂兩周後大量豬隻湧入市場，憂豬價恐崩盤。攤商業者叫苦，無法做生意斷了收入來源，「怕豬價崩盤，也怕生計崩掉」。

台南後壁區一處養豬場業者遭檢舉無視豬瘟禁令載運豬隻，動保處昨前往進行豬隻健康檢視。養豬業者與攤商都對接下來生計擔憂。圖／南市府提供
台南後壁區一處養豬場業者遭檢舉無視豬瘟禁令載運豬隻，動保處昨前往進行豬隻健康檢視。養豬業者與攤商都對接下來生計擔憂。圖／南市府提供

新北三重中央市場自治會會長劉月娟昨說到哽咽，「每天拿著計算機，算生活還能撐幾天。」她說，攤商要繳電費、房租，還有家庭日常開銷，禁令愈長，生計壓力愈重。

多地攤商都指出，無法做生意，攤位租金還是要繳，很多業者經濟壓力變大，盼政府給予適度減免或補貼。

雅勝冷凍食品董事長許嘉麟表示，禁宰十五天對市場衝擊極大，許多廠商仍有供應需求，但業界普遍擔心開市後供過於求，造成豬價重挫。他建議政府在恢復市場運作後，允許部分宰殺凍存，以穩定價格。

彰化縣長王惠美針對包括攤商、肉品市場，以及像彰化知名的肉圓、爌肉飯等餐飲店家，都可能面臨經濟上的損失，請中央考量有所補助或是予以協助。

雲林縣長張麗善表示，雲林每天屠宰約五千頭豬，十五天就七點五萬，禁宰會連帶造成後續的冷凍、加工及出口統統受影響 ，且豬留場太久，吃多了長胖變大，畜養環境也可能變得擁擠，是不是會再次帶來反效果，甚至增加傳染機會。

嘉義市長黃敏惠建請中央比照災損補助協助受衝擊業者、支援地方防疫物資與消毒車具、補助廚餘清運人力與設備。

台北市長蔣萬安也向中央提三建議。包括定期公布冷凍冷藏豬肉庫存與來源，確保供應穩定避免價格波動；研議一致補貼標準，助攤商度過禁宰禁運期；預先調控雞肉供應，防止價格異常。

台中市長盧秀燕為減輕公有市場一九三席豬肉攤商營運負擔，宣布自廿二日公告日起至恢復屠宰作業前，攤商按無出攤營業的天數免收攤（鋪）位使用費，以實質行動支持基層攤商。

非洲豬瘟 廚餘 攤商 豬價

