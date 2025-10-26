抗非洲豬瘟 禁宰運、禁廚餘餵養延長10天

台中市梧棲養豬場確診全台首例非洲豬瘟，行政院長卓榮泰昨主持「非洲豬瘟前進應變所」會議，宣布延長禁宰禁運、禁廚餘餵養措施十天，並啟動第二階段「五天作戰計畫」，以最高規格應對這場畜牧產業危機。

台中市長盧秀燕說，以全國最強標準自我要求，每隻豬死亡都要做ＰＣＲ檢驗，目標是把疫情鎖在案發場內。

卓揆表示，這兩天海上仍有漂流豬隻屍體，包括外島或三芝均有發現，同時也有大量旅客和郵寄包裹進入國門和關口。卓院長強調，政府如臨大敵、嚴陣以待，從內部防止擴散，並將外部威脅降到最低，他也要求所有行政團隊、前進應變所及台中市政府「只有更嚴，不能放鬆」。

卓榮泰強調，目前疫情雖無擴大跡象，但仍在潛伏期，「現在還不能說安全」。他要求自今起進行第二次疫調訪查工作，透過更精準的疫調、更精進的防疫策略，從牧場進出消毒、車輛路徑追蹤到樣本採檢，都要「兩道監測、層層驗證」，中央盡速訂出行動管制作業流程與檢核清單，保證沒有死角。

另，卓榮泰坦言，延長禁廚餘雖勢在必行，但焚化與堆肥量能有限，廚餘去化周一「是第一個挑戰日」，若有瓶頸將動員民間協力。他強調：「花蓮能一個月完成重建，台中一定也能做到」。

陳駿季表示，現行以每五天為一個觀察期檢討，專家建議，案例來源場本身疫調還需要釐清，不能輕易解禁，否則其他關聯場與傳播鏈可能成為不定時炸彈。

卓榮泰透露，他已向前行政院長蘇貞昌請益，強化跨部門整合，結合產、官、學三方力量，共同守住底線。

卓宣布非洲豬瘟防疫第二階段「五天作戰計畫」包括五大主軸，包括：一、從嚴防疫、滾動檢討；二、落實疫調，要求台中市提交完整疫調報告；三、全國四三五場廚餘飼養場須檢查設備合法性；四、邊境升級、嚴防擴散；五、完成全台防線重建，確保疫情不外溢。

盧秀燕則表示，市府已以「全國最強標準」自我要求，只要有豬隻死亡，一律進行病毒聚合酶鏈反應（ＰＣＲ）檢驗。她說，目標是把疫情鎖在案發場內、鎖在台中，不讓病毒外溢。市府三天內完成全市一百六十八處養豬場清查，其中十六場休場，其餘均呈陰性。盧強調，支持中央第二輪疫調，全力配合中央指揮，盼盡速清零、早日解封，「台中會和中央站在同一條戰線上」。

農業部長陳駿季昨表示，全國五四四一場養豬場訪視均已完成，目前無異常，今起開始第二輪查訪，案場死一一七頭豬，送化製廠卻只有一○六頭，待調查釐清。次長杜文珍也指出，台中市政府第一輪疫調仍有疑點，包括畜主通報死亡豬隻數與化製場紀錄不符、廚餘處理程序不一致。