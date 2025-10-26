染疫豬場廚餘通報不符規定 中市：年長豬農不熟網路

台中梧棲養豬場染非洲豬瘟，疫調發現廚餘通報不符規定，市議員指出，豬農5月後就沒正常上傳，市府也未稽查。中市環保局今天表示，年長豬農不熟悉網路操作，曾多次電話提醒。

台中梧棲區養豬場檢出非洲豬瘟，25日確認是台灣首例。台中市政府首波疫調後，仍有許多資料待補強，包含豬隻死亡數目與化製場有差異、廚餘疑未落實處理。

民進黨籍台中市議員江肇國在臉書（Facebook）發文表示，依環境部規定，廚餘養豬場每天都必須蒸煮1次，每次1小時以上、溫度達90度以上，並將蒸煮照片或影片上傳雲端。依照「地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫」，只要業者每月未定期上傳，地方環保局就必須每月稽查一次。

江肇國提到，台中市環保局在豬農7、8月上傳異常情況下，8、9月完全沒去看，全年只在5月、7月以及10月15日有到場稽查廚餘。農業局10月14日剛到現場看豬，隔天環保局就火速去查，難道是農業局14日在現場發現事態有異，環保局才急忙衝去查廚餘。

對此，環保局透過文字稿回應，案場在5月、7月曾派員稽查均未違反規定，因業者為年長豬農，較不熟悉網路操作，稽查人員每次訪查均特別提醒與加強輔導。後續8、9月未依規上傳照片，也透過電話多次提醒。市府將實施策進作為，對於豬農採一對一視訊監管，落實管控。