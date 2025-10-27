聽新聞
星期評論／全台首例非洲豬瘟 盧政治考驗

聯合報／ 本報記者陳敬丰

台中市梧棲一間養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，震動全國，連帶引發產業與廚餘去化危機。台中市長盧秀燕再次成為風暴中心，疫調尚未完成，中市府已遭各路兵馬圍剿「防疫破口」，盧面對的不只是疫情，還可能是她執掌台中以來最大的政治考驗。

農業部22日公布梧棲養豬場驗出非洲豬瘟，全國豬隻禁運禁宰5天、禁止餵食廚餘15天，案發地點的台中市成為眾矢之的，立委、議員砲轟市府輕忽怠慢，網上側翼集體出籠，甚至連「中市府違法開放廚餘餵豬」這類明顯與事實不符的論調，一時甚囂塵上。

中央與台中市府展現高度合作，不同於花蓮馬太鞍洪災的中央、地方不同調，前進應變所成立後，兩造天天開會、開記者會，在在強調團結。

然而，「團結」2字背後暗潮洶湧，綠營立委連番轟炸，外交部長林佳龍更高聲批判盧市府「逢龍必反」淪防疫破口。

疫調目前仍在進行，病毒感染方式尚未定論，廚餘、人員或環境汙染都有可能，遑論病毒是如何進入台灣，邊境是否存在漏洞？現階段究責，指摘誰才是「防疫破口」為時過早，市府訪視到送驗時隔6天，固有可議之處，但應是專業討論而非政治口水。

另一方面，盧市府對這次危機的政治應對，也啟人疑竇。

22日當天盧秀燕沒有取消其他公開行程，僅由副市長黃國榮代為主持防疫記者會，莫非認為購物節比非洲豬瘟更重要？向外界說明採檢過程也前後矛盾，甚至搞出養豬場「特約獸醫師根本不在場」的烏龍。

盧市府23日後迅速調整方向，展現堅決與中央合作態度而非對抗，以客觀數字與法條回應政治攻訐，初步降低輿論撻伐力度，不過政治危機尚未過去，產業傷害、廚餘問題與後續的疫調、究責，勢必衝擊明年選舉，盧秀燕想要漂亮交棒，這一關不得不慎。

