大陸網購包裹「並非不檢疫」 中華郵政：非法貨件必開箱

針對26日媒體報導，中華郵政公司承接大陸進口網購貨件配送業務，中華郵政表示，進口貨物全程經海關以X光檢查通關，遇有非法進口貨件即進行開箱查驗，發現內容物有疑似動植物貨物，海關人員即會通知農業部防檢署當地管轄單位前往檢驗，相關貨櫃進口包裹係由相關單位檢查通關後，再負責清關後最後一里路配送。前端關務署及動植物防檢署也由兩單位本於職權辦理。

另農業部防檢署也會定期派檢疫犬查驗小組至進口作業區查驗疑似肉類製品之檢驗工作。

中華郵政說，相關貨件經業者清關後，再通知高雄郵局、臺中郵局前往載運收件，包裹於投遞前，均先經海關查驗及檢疫，再交由中華郵政公司以國內包裹投遞，中華郵政僅負責後端最後一里路之配送工作。

