非洲豬瘟案王姓獸醫佐疑涉違法診斷 養豬老農回應了

台中市梧棲區一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，台中市農業局疫調發現王姓獸醫涉嫌違法診斷，豬場飼主陳姓老農今天回應說，他從未說王姓獸醫開診斷書或處方，他只是向對方買小豬施打的疫苗，懷疑豬隻感染放線桿菌胸膜肺炎，他依據30多年的飼養經驗判斷，自己替豬隻注射以前買留下的藥物，結果無效。

台中市政府農業局今晚說明，疫調釐清豬場與獸醫通報過程，經台中市動保處調查，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但未申請獸醫執業執照，依獸醫師法第5條與第16條規定，不得填發診斷書、處方或開具證明文件，王姓獸醫是否違反動物傳染病防治條例，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助調查。

陳姓老農今晚接受電話訪問時表示，王姓獸醫師只是販售小豬施打的疫苗給他，不是他的朋友，他看豬隻流鼻血，根據自己養豬30多年經驗，自行研判豬隻可能感染放線桿菌胸膜肺炎，利用以前留下的藥劑為豬隻施打治療，結果沒效，他說王姓獸醫未開立診斷或處方，他沒遇過非洲豬瘟，不知會這麼嚴重，他說2、3年前買的藥品，已忘記向誰買。