屏東養豬戶籲政府要有決心正視廚餘 否則豬瘟不會是最後一次

國內出現非洲豬瘟疫情重創養豬產業，豬隻要再禁宰十天，屏東縣有豬肉攤商無奈嘆，門市只能放無薪假。也有餐飲業者嘆，豬肉根本進不到貨了。也有養豬戶批，看不出來政府有決心解決非洲豬瘟，若再不正視廚餘問題，「恐不會是最後一次發生」。

非洲豬瘟影響，禁殺豬10天，萬巒豬腳街業者說，現階段存量算充足，但這幾天連假買氣和平常相比變差，豬腳存量可能過幾天後就會受影響。也有業者先前說過，豬腳存量備貨到一個月。今天連假最後一天，豬腳街下午下起大雨，有些豬腳店家提早下午就收攤。

屏東市北區市場賣生鮮豬肉一家攤商說，禁止宰殺豬隻門市雖然休息，但員工的薪水還是要照常付。「養豬戶現在都怨聲載道」，冷凍廠有空間可以先冰，但豬一直養一直大，到時候可以賣時候又太大隻了，工廠又不要，還要付錢給飼料，若不賣又沒錢。

這名養豬戶無奈說，原本一天賣兩萬頭豬，屆時兩周後市場出現恐一下子出現30萬頭豬，憂豬價一下子崩盤。但換個角度想，為防堵疫情，休息15天是沒問題，畢竟疫情有潛伏期，但目前沒看到政府有決心要面對廚餘問題，若沒決心處理廚餘，「這不會是最後一次發生」，若不禁止廚餘，就要做好嚴格把關。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源說，飼養豬隻有資金往來周轉問題，飼養豬有固定循環，一定時間後就要進入到市場，若沒有出場會造塞車。但現階段配合政府做好防疫，共體時艱。面對廚餘處理，建議政府要設置大型蒸煮中心，高危險的拿去焚化爐燒也可能會燒壞，掩埋在地下病毒不會跑掉，若遇到狗貓挖掘，反而又會造成更大風險，一定要徹底解決廚餘問題。

屏東縣內埔鄉謝姓黑豬肉攤商說，門市若沒貨供應，只能休無薪假，門市都有備貨，餐廳出貨較緊，備貨量約一周，連假剛好休息，備貨量還算充足，訂單多以宅配為主，上周疫情爆發後，宅配訂單反而增約一成，預計明天上班日星期一開始出貨，之後可能就會沒貨，但也可考量疫情，共體時艱，挺過疫情再說。

屏東謝姓餐飲業者觀察，消費者對非洲豬瘟的認知不足，點豬肉的消費者變少了，餐廳的豬肉備貨量也快不夠，進貨幾乎搶不到，他預期之後冷凍進口豬肉價格可能會漲至少一倍，若漲太高也買不下手，「現階段疫情變化是根源，疫情控制住，消費者購買信心相信就會回來了」。