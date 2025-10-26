餵豬廚餘去化 彭啓明：長期應朝循環利用

台灣發生非洲豬瘟確診案例，目前實施的禁令中包括禁用廚餘餵豬。環境部長彭啓明今天說，短期去化沒問題，長期會影響垃圾處理量能，應朝向循環利用處置。

非洲豬瘟中央災害應變中心召開第38次會議，下午舉行記者會，由指揮官農業部長陳駿季主持，彭啓明與衛生福利部長石崇良也列席。

彭啓明指出，國內一天廚餘量約2000多公噸，其中1300多公噸經過蒸煮後餵豬，現在因非洲豬瘟暫時不能餵豬，去化壓力很大，但短期沒有問題，都會在環保局指定地點，以堆肥、掩埋、焚化等方式處理，但長期仍會影響垃圾處理量能。

彭啓明說，台灣每年產生的一般垃圾約1100多萬噸，廚餘約77萬噸、占6%，會與各縣市討論未來如何有效運用，長期應朝向推動循環利用，例如目前雲林縣用於堆肥，有些縣市將廚餘變生質能並發電，或是做成航空燃油。

彭啓明表示，台灣平均每天每人製造100公克廚餘，源頭管理最好的方式就是要惜食，到了末端處理都很費人力。