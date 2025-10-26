快訊

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

蘋果本周發布財報...市場預估獲利強勁 儘管關稅逆風仍在

陸訂光復紀念日後...吉林一號突發多張高清衛星圖 台灣這些地方全入鏡

宜蘭稽查採樣結果出爐 縣府：非洲豬瘟的問題毛豬未流入宜蘭

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭進行全縣養豬場的訪視稽查，針對曾使用廚餘的10處養豬場全數查核，都無異樣，縣政府進一步完成死豬化製場採取檢體送驗，結果都是陰性，今天在中央召開的視訊會議中，代理縣長林茂盛說明宜蘭縣毛豬健康狀況穩定。圖／縣府提供
宜蘭進行全縣養豬場的訪視稽查，針對曾使用廚餘的10處養豬場全數查核，都無異樣，縣政府進一步完成死豬化製場採取檢體送驗，結果都是陰性，今天在中央召開的視訊會議中，代理縣長林茂盛說明宜蘭縣毛豬健康狀況穩定。圖／縣府提供

面對非洲豬瘟疫情，宜蘭共有84場養豬場，縣政府連日已完成103場次豬場訪視稽查，皆無異常；針對曾使用廚餘的10處養豬場全數查核，也無違規。縣府昨天在死豬化製場採樣9場、11件檢體送驗，結果都是陰性，宜蘭縣豬隻健康狀況穩定。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天開視訊會議，由行政院長卓榮泰主持，宜蘭代理縣長林茂盛出席說明防疫情形。林茂盛說，宜蘭已完成全數養豬場訪視與化製場採樣稽查，結果皆為陰性，縣衛生局追查案發台中廚餘養豬場豬隻及其加工品流向，確認未進入宜蘭，縣內肉品來源與標示都全數符合規定。

衛生局說明，台中案發豬場的28頭流出豬隻未流入宜蘭，宜蘭縣肉品製造業31家（標示124件）、販售業121家（標示668件）、餐飲業551家（標示1600件），皆符合規定；另針對東南亞餐飲業者44家稽查結果也全數合格，後續會加強團購業者及夜市攤商肉品來源與標示稽查，防範漏洞。

林茂盛建議中央研議補貼措施，協助養豬戶及肉商穩定經營，呼籲民眾切勿購買食用來路不明的肉品。

視訊會議後，林茂盛召集農業處、環保局、衛生局及教育處開會，指示各單位強化聯防，農業單位應對豬隻異常死亡保持高度敏感、即時通報，農業處與環保局加強橫向聯繫，環保局針對事業廚餘處理進行查核管理，採取線上回報及遠端確認，確保廚餘都依規送到指定處理地點，並未再流入養豬場餵豬，全力防堵疫情。

宜蘭進行全縣養豬場的訪視稽查，針對曾使用廚餘的10處養豬場全數查核，都無異樣，縣政府進一步完成死豬化製場採取檢體送驗，結果都是陰性，今天在中央召開的視訊會議中，代理縣長林茂盛說明宜蘭縣毛豬健康狀況穩定。圖／縣府提供
宜蘭進行全縣養豬場的訪視稽查，針對曾使用廚餘的10處養豬場全數查核，都無異樣，縣政府進一步完成死豬化製場採取檢體送驗，結果都是陰性，今天在中央召開的視訊會議中，代理縣長林茂盛說明宜蘭縣毛豬健康狀況穩定。圖／縣府提供
宜蘭進行全縣養豬場的訪視稽查，針對曾使用廚餘的10處養豬場全數查核，都無異樣，縣政府進一步完成死豬化製場採取檢體送驗，結果都是陰性，今天在中央召開的視訊會議中，代理縣長林茂盛說明宜蘭縣毛豬健康狀況穩定。圖／縣府提供
宜蘭進行全縣養豬場的訪視稽查，針對曾使用廚餘的10處養豬場全數查核，都無異樣，縣政府進一步完成死豬化製場採取檢體送驗，結果都是陰性，今天在中央召開的視訊會議中，代理縣長林茂盛說明宜蘭縣毛豬健康狀況穩定。圖／縣府提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

蘭陽博物館修復傳統舟船 烏石港舊址水域試航

宜蘭「金柑」採收前遇雨果實爆裂 縣府勘災爭取現金救助

全台唯一爽放「豪雨假」！民眾留言讚爆宜蘭縣府：幸福來得太突然

宜蘭地區恐有強降雨 縣府宣布明天停止上班上課

相關新聞

非洲豬瘟案王姓獸醫佐疑涉違法診斷 養豬老農回應了

台中市梧棲區一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，台中市農業局疫調發現王姓獸醫涉嫌違法診斷，豬場飼主陳姓老農今天回應說，他從未說王...

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

台中上周出現非洲豬瘟疫情，台中市政府農業局今天調查表示，王姓獸醫佐疑涉違法診斷，將發文檢調協助查察。

非洲豬瘟重創攤販 業者哽咽：每天拿計算機算能撐幾天

非洲豬瘟疫情對養豬產業造成衝擊，多數市場豬肉攤商因中央禁宰政策被迫暫停營業，業者坦言，短時間內失去收入來源，「不是怕豬價...

嘉里大榮物流運5噸豬瘟高風險貨物還規避調查 陳其邁：給予重罰

嘉里大榮物流23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰300萬。衛生局表示大榮謊稱僅一輛車裝GPS、延...

確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範

台中梧棲區廚餘養豬場日前檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，台中市政府24日強調，本案例場連三季廚餘蒸煮稽查皆正常。然而環境部長彭...

非洲豬瘟禁運台南仍有運豬車趴趴走 陳駿季怒批：絕不允許

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。本報接獲爆料，台南市後壁區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。