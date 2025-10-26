宜蘭稽查採樣結果出爐 縣府：非洲豬瘟的問題毛豬未流入宜蘭

面對非洲豬瘟疫情，宜蘭共有84場養豬場，縣政府連日已完成103場次豬場訪視稽查，皆無異常；針對曾使用廚餘的10處養豬場全數查核，也無違規。縣府昨天在死豬化製場採樣9場、11件檢體送驗，結果都是陰性，宜蘭縣豬隻健康狀況穩定。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天開視訊會議，由行政院長卓榮泰主持，宜蘭代理縣長林茂盛出席說明防疫情形。林茂盛說，宜蘭已完成全數養豬場訪視與化製場採樣稽查，結果皆為陰性，縣衛生局追查案發台中廚餘養豬場豬隻及其加工品流向，確認未進入宜蘭，縣內肉品來源與標示都全數符合規定。

衛生局說明，台中案發豬場的28頭流出豬隻未流入宜蘭，宜蘭縣肉品製造業31家（標示124件）、販售業121家（標示668件）、餐飲業551家（標示1600件），皆符合規定；另針對東南亞餐飲業者44家稽查結果也全數合格，後續會加強團購業者及夜市攤商肉品來源與標示稽查，防範漏洞。

林茂盛建議中央研議補貼措施，協助養豬戶及肉商穩定經營，呼籲民眾切勿購買食用來路不明的肉品。