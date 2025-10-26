中央延長抗瘟作戰計畫 雲林養豬協會建議幾項配套

行政院長卓榮泰宣布啟動非洲豬瘟第二階段作戰計畫，延長禁運宰、禁廚餘10天。國內最大養豬縣的雲林縣養豬協會理事長吳英吉表示，為保護養豬產業延長禁令很正確，但也希望能一併延長豬農貸款期限、開市後保價等措施，做好配套，把傷害降至最低。

中央為從嚴防疫，決定將豬隻禁運、禁宰時間延長10天，並以5天為週期，擬定作戰計畫，進行滾動式檢討，並籲請豬農、產業、市場及國人用更高標準一起合作防疫。

吳英吉認同政府延長禁令保護產業的作法，他說，大家確應共體時艱挺過疫情，只不過他仍希望行政院、農業部能夠盡速擬定相關配套措施，保護豬農。

吳英吉指出，再延長10天對中小型養豬戶可能會有衝擊，豬農為改善飼養環境，不惜貸款進行更新場舍設備，不過因非洲豬瘟關係，禁運禁宰總計多達15天，可能會造成豬農資金鏈出現風險，因此建議是否可以考量延長貸款年限、或者取消利息等，以減輕豬農經濟壓力。

吳英吉說，一頭成豬每天平均需要食用4到5公斤飼料，且當豬隻體重突破120公斤，換肉率會大幅降低，所以也希望可用補貼飼料費用方式，降低餵養成本。另外禁宰禁運長達15天，可預見一旦開市後，會有不少豬隻，特別是大豬會湧入拍賣市場，這時候最需要農業部出面來協調，或祭出保價收購機制，不要讓各地拍賣市場價格落差太大，以穩定供需市場。