快訊

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

蘋果本周發布財報...市場預估獲利強勁 儘管關稅逆風仍在

陸訂光復紀念日後...吉林一號突發多張高清衛星圖 台灣這些地方全入鏡

中央延長抗瘟作戰計畫 雲林養豬協會建議幾項配套

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中央延長抗瘟作戰計畫，各豬場禁運禁宰，對養豬產業影響不小，豬留場太久，變得肥羘且成本增加，雲林養豬協會提出幾項意見，建請中央做好配套。記者蔡維斌／攝影
中央延長抗瘟作戰計畫，各豬場禁運禁宰，對養豬產業影響不小，豬留場太久，變得肥羘且成本增加，雲林養豬協會提出幾項意見，建請中央做好配套。記者蔡維斌／攝影

行政院長卓榮泰宣布啟動非洲豬瘟第二階段作戰計畫，延長禁運宰、禁廚餘10天。國內最大養豬縣的雲林縣養豬協會理事長吳英吉表示，為保護養豬產業延長禁令很正確，但也希望能一併延長豬農貸款期限、開市後保價等措施，做好配套，把傷害降至最低。

中央為從嚴防疫，決定將豬隻禁運、禁宰時間延長10天，並以5天為週期，擬定作戰計畫，進行滾動式檢討，並籲請豬農、產業、市場及國人用更高標準一起合作防疫。

吳英吉認同政府延長禁令保護產業的作法，他說，大家確應共體時艱挺過疫情，只不過他仍希望行政院、農業部能夠盡速擬定相關配套措施，保護豬農。

吳英吉指出，再延長10天對中小型養豬戶可能會有衝擊，豬農為改善飼養環境，不惜貸款進行更新場舍設備，不過因非洲豬瘟關係，禁運禁宰總計多達15天，可能會造成豬農資金鏈出現風險，因此建議是否可以考量延長貸款年限、或者取消利息等，以減輕豬農經濟壓力。

吳英吉說，一頭成豬每天平均需要食用4到5公斤飼料，且當豬隻體重突破120公斤，換肉率會大幅降低，所以也希望可用補貼飼料費用方式，降低餵養成本。另外禁宰禁運長達15天，可預見一旦開市後，會有不少豬隻，特別是大豬會湧入拍賣市場，這時候最需要農業部出面來協調，或祭出保價收購機制，不要讓各地拍賣市場價格落差太大，以穩定供需市場。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

防非洲豬瘟 陳其邁建議強化邊境管理、補助飼料餵食

非洲豬瘟延長禁宰運10天衝擊..蔣萬安向中央提3項建議

非洲豬瘟禁運台南仍有運豬車趴趴走 陳駿季怒批：絕不允許

禁宰禁運影響豬農 陳駿季：明天提完整補助方案

相關新聞

非洲豬瘟案王姓獸醫佐疑涉違法診斷 養豬老農回應了

台中市梧棲區一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，台中市農業局疫調發現王姓獸醫涉嫌違法診斷，豬場飼主陳姓老農今天回應說，他從未說王...

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

台中上周出現非洲豬瘟疫情，台中市政府農業局今天調查表示，王姓獸醫佐疑涉違法診斷，將發文檢調協助查察。

非洲豬瘟重創攤販 業者哽咽：每天拿計算機算能撐幾天

非洲豬瘟疫情對養豬產業造成衝擊，多數市場豬肉攤商因中央禁宰政策被迫暫停營業，業者坦言，短時間內失去收入來源，「不是怕豬價...

嘉里大榮物流運5噸豬瘟高風險貨物還規避調查 陳其邁：給予重罰

嘉里大榮物流23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰300萬。衛生局表示大榮謊稱僅一輛車裝GPS、延...

確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範

台中梧棲區廚餘養豬場日前檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，台中市政府24日強調，本案例場連三季廚餘蒸煮稽查皆正常。然而環境部長彭...

非洲豬瘟禁運台南仍有運豬車趴趴走 陳駿季怒批：絕不允許

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。本報接獲爆料，台南市後壁區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。